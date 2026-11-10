Köszönetet mondott Moszkva Donald Trump elnöknek és csapatának

Köszönetet mondott az oroszok egyik vezető diplomatája, Kirill Dmitrijev Donald Trump elnöknek és az amerikai tárgyalócsapatnak – írja a TASZSZ hírügynökség.

Az orosz nemzeti vagyonalap vezérigazgatója, aki több orosz-ukrán háborús tárgyaláson is képviselte Moszkvát, azt írta egy elektronikus üzenetben, melyet a lap hozott nyilvánosságra:

Köszönettel tartozom, Jared és Steve azért a kemény munkáért, mellyel Donald Trump béketervének megvalósításáért dolgoznak. A béketeremtők sikerrel fognak járni. A háborúpártiak és a kiszolgálóik pedig veszíteni fognak”

– írta Dmitrijev, Jared Kushnerre és Steve Witkoffra, az amerikai delegáció vezetőire utalva. Kushner Trump veje, Witkoff Trump barátja.

A levél apropóját az adta, hogy Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok ma tárgyalásokat folytatott Abu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségekben. Az egyeztetések várhatóan holnap is folytatódnak.

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