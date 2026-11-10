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Krakkói fegyveres ámokfutás: vizsgálják a nyomozók, hogy jobboldali szélsőséges volt-e a lövöldöző
Globál

Krakkói fegyveres ámokfutás: vizsgálják a nyomozók, hogy jobboldali szélsőséges volt-e a lövöldöző

MTI
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A nyomozók elemzik, hogy a krakkói lövöldözés elkövetője kapcsolatban állt-e politikai körökkel vagy olyan csoportokkal, amelyek hatással lehettek a nézeteire - jelentette ki Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész kedden a Radio Kraków helyi közszolgálati csatornán.

A nyomozói megállapításokra hivatkozva Zurek közölte: a merénylő számítógépén észlelhető, hogy

az Anders Breivik, a 2011-es norvégiai tömegmészárlás elkövetőjét érintő internetes oldalakat is megtekintette.

A krakkói támadó munkahelyén pedig olyan jelképeket találtak, amelyek a "jobboldali szélsőségesség" szálára utalhatnak - tette hozzá Zurek.

Közölte továbbá: a szombaton Krakkóban lövöldöző, hétfő hajnalban kórházban meghalt férfi nem hagyott hátra semmilyen levelet és más üzenetet sem, ami megnehezíti a nyomozást.

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A tettes halála után "normális körülmények között" az ellene indított eljárást meg kellene szüntetni - mutatott rá Zurek. A lengyel hatóságok azonban most "alaposan megvizsgálják" a támadó kapcsolatait, azt, hogy egyedül cselekedett-e, és hogy "valami többé-kevésbé ösztönözte-e" a cselekvését - tette hozzá.

Nagyon fontos nyomozási szálnak nevezte a pszichés zavarok kérdését is.

A Polskie Radio 24 közszolgálati csatornán kedden megkérdezték Marcin Kierwinski belügyminisztert, hogy mire alapozva nevezte a krakkói merénylőt szombaton "a szélsőjobboldali ideológiák megszállottjának". Kierwinski akkor egyúttal megjegyezte: a nyomozók még vizsgálják az ideológiai szálat.

A miniszter szavai számos bírálatot váltottak ki, több lengyel politikus és kommentátor feltette a kérdést, a miniszter néhány órával a támadás után milyen konkrét információk alapján fogalmazta meg állítását.

Nem vonok vissza egy szót sem abból, amit mondtam

- válaszolt a keddi interjúban a miniszter. Hozzátette: továbbra is vár a nyomozók megállapításaira, a merénylőt azonban "nem hozta összefüggésbe semmilyen lengyelországi politikai irányzattal".

A szombati krakkói lövöldözésnek hat halálos áldozata van, tizenöten megsebesültek.

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Címlapkép forrása: Omar Marques/Getty Images

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