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Külön utat választanak az amerikai tengerészgyalogosok: hatalmas fegyverüzletről született döntés
Globál

Külön utat választanak az amerikai tengerészgyalogosok: hatalmas fegyverüzletről született döntés

Portfolio
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Az Egyesült Államok Tengerészgyalogsága több mint a duplájára, 84,6 millió dollárra emelte a Heckler & Koch M27 gépkarabélyokra vonatkozó keretszerződésének felső határát - írta az Army Recognition.

A Georgia állambeli székhelyű, eredetileg német Heckler & Koch Defense Inc. vállalattal kötött szerződésmódosítás több mint 45,3 millió dollárral növeli meg a korábbi, 39,2 millió dolláros keretösszeget. Ez a bővítés lehetővé teszi az M27-es fegyverrendszerek, a pótalkatrészek és a kapcsolódó felszerelések folyamatos beszerzését 2028. április 27-ig. A megállapodás nem jelent azonnali pénzköltést, mivel a kifizetések az egyes megrendelések lehívásakor történnek majd meg, és a pontos darabszámokat sem hozták nyilvánosságra.

A versenyeztetés nélkül odaítélt megbízás keretében a gyártási munkálatok hetven százalékát a vállalat németországi központjában, Oberndorfban végzik, míg a fennmaradó harminc százalékot az egyesült államokbeli Columbusban teljesítik. A tengerészgyalogság még 2008-ban, egy nyílt tenderen választotta ki a gyártót, egy későbbi elemzés pedig megállapította, hogy a beszállító lecserélése jelentős többletköltségeket és elfogadhatatlan csúszásokat okozna.

A HK416-os platformon alapuló, 5,56×45 milliméteres NATO-lőszert tüzelő M27-es rövid hátrasiklású gázdugattyús rendszert használ, ami csökkenti a tokba jutó lőporgáz és szennyeződés mennyiségét. A fegyvert eredetileg 2011-ben rendszeresítették az M249-es golyószórók részleges leváltására, de idővel a lövészszakaszok elsődleges egyéni lőfegyverévé vált. Bár maga a konstrukció nem új, a kiegészítők révén folyamatosan modernizálják. A nagyobb távolságú célazonosítást új irányzékok segítik, a széles körben bevezetett hangtompítók pedig csökkentik a torkolattüzet és a zajt, megkönnyítve a harc közbeni kommunikációt. Emellett 2026 augusztusában megkezdődött egy új lézeres célmegjelölő rendszer csapatpróbája is, amely javítja a fegyver súlyelosztását (az AR-15-ös platformot alapul vevő fegyverek, így a HK416-os is jellemzően farnehéz) és az éjszakai harcértéket.

A tengerészgyalogság döntése azért is figyelemre méltó, mert eközben a szárazföldi hadsereg már megkezdte az M4A1 karabélyokat váltó, új generációs SIG Sauer M7 rendszeresítését,

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többek között a 25. gyalogoshadosztálynál. Eric Flanagan alezredes, a tengerészgyalogság szóvivője 2026 februárjában megerősítette, hogy az M27-es sokkal jobban illeszkedik a haderőnem partraszálló doktrínájához és eltérő műveleti igényeihez.

A két haderőnem eltérő útja komoly logisztikai következményekkel jár. Míg a szárazföldi erők jelentős ipari beruházásokkal bővítik az új, 6,8 milliméteres lőszer gyártását, addig a tengerészgyalogosok továbbra is támaszkodhatnak a már kiépített NATO-lőszerellátási hálózatra, a bevált kiképzési eljárásokra és a kiforrott karbantartási háttérre. A kisebb kaliberű lőszer ráadásul könnyebb, így egy-egy katona többet vihet magával belőle, ami kifejezetten előnyös a tengerészgyalogság expedíciós, gyakran elszigetelt műveletei során. A keretösszeg megemelése így nem csupán a beszerzési lehetőségek bővítését jelenti, hanem a fegyver harcászati értékének és megbízhatóságának újbóli megerősítését is.

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Címlapkép: J.D. Vance amerikai alelnök egy M27-es gépkarabéllyal. A címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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