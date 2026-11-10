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Lavrov: remélhetőleg Trump tartja a szavát és innentől vége a háborúnak
Globál

Lavrov: remélhetőleg Trump tartja a szavát és innentől vége a háborúnak

Portfolio
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Oroszország reméli, hogy az Egyesült Államok innentől végleg befejezi az Irán elleni katonai műveleteket - idézi Szergej Lavrov orosz külügyminisztert az Iran International.

Lavrov hangsúlyozta:

Oroszország reméli, hogy Trump elnök komolyan gondolja, hogy innentől fogva vége a Teherán elleni katonai műveleteknek, és iráni háborút diplomáciai eszközökkel fogja lezárni.

Az orosz külügy vezetője kedden kifejtette, hogy Oroszország és Kína a kezdetektől fogva a válság politikai és diplomáciai úton történő megoldása mellett érvelt. Lavrov hozzátette, a két nagyhatalom egyaránt támogatja Katar, Pakisztán és Egyiptom közvetítői erőfeszítéseit a konfliktus rendezésében.

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Címlapkép forrása: Mert Gokhan Koc/ dia images via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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