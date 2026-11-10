Magára haragította Ukrajna a világ egyik legerősebb országát, de aztán váratlan fordulat történt

A The JoongAng című lap beszámolója szerint a pénzügyi keret biztosítását a külügyminisztérium kezdeményezte, miután I Dzsemjong dél-koreai elnök még júliusban ígéretet tett Ukrajna megsegítésére.
A tervek értelmében Szöul közel megháromszorozza a NATO vagyonkezelői alapjába szánt befizetéseit, így az idei 16,7 millió dollárról jövőre 50 millió dollárra emelik ezt az összeget. Dél-Korea 2024 óta fizet be az alapba – 2024 és 2025 folyamán összesen 34 millió dollárt utaltak át –,
a pénzből pedig a sebesült ukrán katonák gyógykezelését, valamint katonai rehabilitációs kórházak építését finanszírozzák.
A fennmaradó összegből a célzott humanitárius projektek támogatása a négyszeresére, 20 millió dollárra nő, további 30 millió dollárt pedig a fegyveres konfliktusok által sújtott országok megsegítésére szolgáló programon keresztül biztosítanak. Ezeket a forrásokat az egészségügyre, az energiaszektorra és az oktatási intézmények helyreállítására fordítják a Koreai Nemzetközi Együttműködési Ügynökségen (KOICA) és az ENSZ különböző szervezetein, köztük a világszervezet fejlesztési programján (UNDP) keresztül.
A pénzügyi támogatás bővítése azért is figyelemre méltó, mert
Kijev és Szöul között nemrég súlyos diplomáciai vita robbant ki.
A feszültség akkor éleződött ki, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésén bejelentette, hogy két észak-koreai hadifoglyot adnak át Dél-Koreának. Emiatt Szöul visszahívta nagykövetét és diplomáciai csapatának nagy részét Kijevből.
A dél-koreai külügyminisztérium szóvivője szintén megerősítette, hogy az ország a nemzetközi közösség felelős tagjaként továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett. A kétoldalú kapcsolatok rendezését szolgálja az is, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Párizsban személyesen találkozik dél-koreai hivatali partnerével, Cso Hjonnal.
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