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Meglepő eredményre jutottak a kutatók a Covid hosszú távú hatásairól
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Meglepő eredményre jutottak a kutatók a Covid hosszú távú hatásairól

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A koronavírus-fertőzés a korábban feltételezettnél lényegesen kevesebb hosszú távú egészségügyi problémával hozható összefüggésbe, derül ki a Stanford Egyetem kutatóinak átfogó elemzéséből. Bár a hosszú Covid továbbra is valós orvosi probléma, a vizsgálat szerint a tünetek száma alacsonyabb, lefolyásuk pedig enyhébb és rövidebb lehet a korábbi becsléseknél - számolt be a Minnesotai Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó kutatóközpontjának (CIDRAP) szakmai portálja.

A PNAS szakfolyóiratban megjelent tanulmányhoz a szakemberek 244,7 millió amerikai páciens több mint 14,4 milliárd egészségbiztosítási adatát tekintették át. Az elemzés azokra a betegekre fókuszált, akik 2020 márciusa és 2021 márciusa között PCR-teszten estek át, majd nyomon követték az állapotukat a pozitív vagy negatív eredményt követő időszakban.

A korábbi vizsgálatok többsége olyan kontrollcsoportokat használt, amelyekben egyáltalán nem tesztelt személyek is szerepeltek.

A stanfordi kutatók rámutattak arra, hogy sokan azért kerültek be az egészségügyi ellátórendszerbe, és estek át ezzel egyidejűleg COVID-teszten, mert valamilyen más, már meglévő panaszuk volt.

Ha az ilyen betegeket teljesen egészséges, nem tesztelt emberekkel hasonlítják össze, a későbbi szövődményeket könnyen a koronavírus számlájára írhatják, miközben azokat valójában a kórházi látogatást eredetileg kiváltó alapbetegség okozta.

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A tudósok 614-féle egészségügyi panaszt vizsgáltak három időszakra bontva. A fertőzést követő első négy hónapban a pontosabb, tesztalapú összehasonlítás 43 tünetet kapcsolt közvetlenül a vírushoz.

Ez 83,5 százalékkal kevesebb annál a 262 problémánál, amelyet akkor mutattak ki, amikor a kontrollcsoportba nem tesztelt személyeket is bevontak.

A negyedik hónap után a koronavírusnak tulajdonítható panaszok száma drasztikusan visszaesett. A fertőzést követő 5. és 12. hónap közötti időszakban már csak öt egészségügyi problémát tudtak a vírushoz kötni, szemben a nem tesztelteket is magában foglaló elemzés 286-os értékével. Egy évvel a fertőzés után, a 13–24. hónapban pedig a tesztalapú módszertannal egyetlen olyan negatív egészségügyi következményt sem találtak, amely a Covid-19-el lett volna összefüggésben, míg a hagyományos megközelítés itt 369 panaszt jelzett.

Bár a fertőzés utáni első hónapokban a korábban gondoltnál kevesebb szövődmény írható a koronavírus számlájára, a kutatók hangsúlyozzák, hogy a betegség így is számos szervrendszert érint. A korai időszakban a koronavírus igazoltan okozhat légzőszervi, szív- és érrendszeri, mozgásszervi, emésztőrendszeri, valamint neurológiai, vese-, immunrendszeri és bőrgyógyászati panaszokat is, ám ezek a legtöbb esetben nem válnak tartóssá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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