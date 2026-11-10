Megremegett az AI-forradalom legfontosabb vállalata: kémbotránytól hangos az internet

Független vizsgálatot indított vasárnap az Nvidia igazgatósága, miután kiderült, hogy Jensen Huang vezérigazgató szoros kapcsolatot ápolt egy kínai üzletasszonnyal, akit az amerikai hatóságok a kínai titkosszolgálatokhoz kötnek. Huang a cég alkalmazottainak írt levelében elismerte, hogy hűtlen volt a feleségéhez, és teljes felelősséget vállalt az ügyért. Az érintett Alice Huang a szingapúri Megaspeed egyik vezetője, a céget pedig korábban azzal is gyanúsították az amerikai hatóságok, hogy segíthet kijátszani az amerikai chipexport korlátozásait. A botrány az Nvidia árfolyamán is meglátszott, és a Google-keresések alapján pedig Magyarországon és világszerte is az internet egyik legfelkapottabb témája lett.

Nemzetbiztonsági botrány robbant ki a legfontosabb AI-vállalat háza táján

Vasárnap független vizsgálatot indított az Nvidia igazgatósága, miután kibukott, hogy a vállalat alapítója és egyben vezérigazgatója, Jensen Huang szoros kapcsolatban állt egy kínai üzletasszonnyal, akit az amerikai hatóságok szerint beszervezthetett a kínai titkosszolgálat. Huang aznap,

a cég alkalmazottainak küldött levelében elismerte, hogy hűtlen volt a feleségéhez és valóban közeli viszonyt ápolt a kínai nővel, és teljes felelősséget vállalt az eset kapcsán.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 09. Kémbotrány az Nvidiánál: elismerte hibáját Jensen Huang

A kínai titkosszolgálatokkal összefüggésbe hozott Alice Huangról már egy ideje keringett a nyilvánosságban, hogy a Megaspeed nevű szingapúri cég egyik vezetőjeként közeli kapcsolatokat ápolhat az Nvidia első emberével. Az adatközpontokkal foglalkozó Megaspeed kapcsán a New York Times tavaly októberben arról írt, hogy a két vezető szoros kapcsolatán túl a vállalattal dollármilliárdos chip-vásárlásai körül is nemzetbiztonsági kérdések merültek fel. A lap szerint az amerikai kereskedelmi minisztérium már akkor vizsgálatot kezdeményezett a Megaspeed ellen, mivel félő volt, hogy

a vállalat kínai techvállalatoknak segíthet kijátszani az amerikai chipek exportját korlátozó intézkedéseket.

Nvidia just opened an investigation into their own CEO, Jensen Huang, after he admitted to having a romantic relationship with a woman who turned out to be a Chinese spy. https://t.co/YU0l1VHhZI — Pubity (@pubity) November 8, 2026

A jelenleg kirobbant botrány kapcsán az is kiderült, hogy a Trump-kormányzat döntéshozói már tavaly tavasszal értesülhettek arról, hogy a nőt a kínai Állambiztonsági Minisztérium kémként szervezte be. Azonban, mint ahogy arról a New York Times szintén beszámolt,

az amerikai vezetés semmit sem tett az ügyben.

A lap értesüléseire reagálva az Nvidia szóvivője akkor Jensen Huang és Alice Huang kapcsolatát „átlagosnak” nevezte és azzal érvelt a szoros viszonyukat illetően, hogy a kiemelt ügyfelek esetén szokásosnak nevezhető, hogy a vezérigazgató folytat tárgyalásokat.

A vasárnapi hír, miszerint az eset kapcsán végül eljárás indul a CEO ellen, Washingtonban is megtette a hatását. A képviselőház három republikánus bizottsági elnöke levélben kérte Jensen Huangot, hogy november 18-án zárt ajtók mögött tájékoztassa a törvényhozókat, egy nappal a vállalat harmadik negyedéves gyorsjelentése után. A demokrata Chris Coons szenátor kongresszusi vizsgálatot ígért, Seth Magaziner képviselő pedig azt követelte, hogy Howard Lutnick kereskedelmi miniszter is tegyen vallomást az ügyben.

Az eset persze nagyban túlmutat egy egyszerű személyes, vagy vállalati kérdésen. Az Nvidia, az AI-tanításhoz elengedhetetlen GPU-chipek gyártójaként az AI-forradalom egyik legfontosabb vállalatának számít. A vezető körüli botrány a hétfői kereskedésben egyből meglátszott a vállalat részvényárfolyamán is. Az eset tőkepiacokra és Jense Huang karrierjére vonatkozó lehetséges hatásairól hétfőn részletes elemzésben is beszámoltunk.

A Google-keresésekben is mindenkit a kémsztorira figyel

Az Nvidia vezetőjével kapcsolatos nemzetbiztonsági botrány a magyar internetezők keresési adataiban is tükröződik. A Google Trends leginkább felkapott kereséseit listázó oldala szerint

Magyarországon az elmúlt 24 órában az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó téma volt kémsztori.

Kép forrása: Google Trends

Az Nvidia iránti érdeklődést vizsgálva világszerte látszik a felfutása a keresési kifejezésnek. A botrány kapcsán az elmúlt napokban jelentősen megugrott az keresési intenzitás, a grafikonon azonban egyelőre csak szaggatott vonal jelzi az érdeklődés szintjét. Ennek oka, hogy jelenleg is sokan keresnek még rá a kifejezésre.

Kép forrása: Google Trends

Az ügyben érintett személyek neve szintén egyértelmű kiugrást mutat a Google-ben. Az Nvidia keresési kifejezés mellett a vezérigazgató, Jensen Huang, és a vele kapcsolatba hozott Alice Huang iránt is megugrott a keresési intenzitás vasárnap.

Kép forrása: Google Trends

Az Nvidia vezérigazgatója iránt világszerte Szingapúrban volt a legerősebb az érdeklődés.

Ez nem meglepő, lévén, hogy az ügyben kulcsszerepet játszó Megaspeed nevű vállalat szingapúri székhellyel rendelkezik. Ezen kívül Hongkongban, Kínában, Malajziában valamint Kanadában volt még számottevő a keresési intenzitás.

Kép forrása: Google Trends

Alice Huangról korábban csak elszórtan jelentek meg oknyomozócikkek, leginkább az amerikai sajtóban, ezért esetében elenyésző volt az érdeklődés a neve iránt az esetet megelőzően. Október végén azonban New York Times cikke után egy kisebb megugrás megfigyelhető volt a keresésekben.

Kép forrása: Google Trends

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