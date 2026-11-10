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Meredek ötlettel vadászna orosz tengeralattjárókra London
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Meredek ötlettel vadászna orosz tengeralattjárókra London

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Átalakított, személyzet nélküli halászhajókkal vadászna orosz tengeralattjárókra a sarkvidéki vizeken a brit Királyi Haditengerészet. A koncepciót a norvég Kongsberg Maritime dolgozta ki, amely a kereskedelmi halászatban már bizonyított hajótesteket szerelné fel önvezető rendszerekkel és korszerű szonárokkal, hogy azok hónapokon át önállóan járőrözhessenek a zord északi tengereken - írta a Defense News.

Az Arctic Hunter névre keresztelt terv egy szabványos, 56 méter hosszú vonóhálós halászhajón alapul.

A járműből eltávolítják a halfeldolgozó berendezéseket, a helyükre pedig önvezető technológiát építenek be, így a hajó akár 60 napon keresztül is képes emberi beavatkozás nélkül átfésülni az óceánt.

A tengeralattjárók felkutatásához szükséges szonárrendszert a Thales UK biztosítja, emellett a hajókat titkosított kommunikációs eszközökkel is ellátják. A mérnökök több szerkezeti elemet, köztük a hajócsavart is áttervezik, amivel csökkentik a jármű saját zajkibocsátását, hogy az ne zavarja a fedélzeti szonár működését.

A norvég vállalat javaslata a britek úgynevezett Type 92-es programjára született válaszul, amelynek célja a tengeralattjáró-elhárítást támogató drónhajók beszerzése. Az elképzelés a második világháborús időket idézi, amikor a britek nagy számban alakítottak át viszonylag olcsó bálnavadász hajókat, hogy azokkal védjék a hadihajóikat a német tengeralattjárók támadásaitól.

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A Kongsberg Maritime tervei szerint egy tíz hajóból álló flottillát állomásoztatnának a Spitzbergák és a norvég partok között húzódó, Medve-szoros (Bear Gap) néven ismert átjárótól nyugatra. Ez a terület stratégiai jelentőségű, az orosz tengeralattjáróknak ugyanis ezen a szakaszon kell áthaladniuk, ha ki akarnak jutni a nyílt Atlanti-óceánra. A drónhajók bázisát azért telepítenék közvetlenül a műveleti terület közelébe, hogy a járműveknek ne kelljen minden bevetés előtt megtenniük a hosszú utat Nagy-Britanniából.

A leendő Type 92-es egységek kulcsszerepet kapnak a brit hibrid flotta koncepciójában, amelyben a személyzettel ellátott hadihajók és az önvezető járművek szorosan együttműködve hajtják végre a feladatokat. A tengeralattjáró-elhárítás során ezek a felszíni drónok a BAE Systems által jelenleg épített – az Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada és Norvégia számára készülő – Type 26-os fregattok munkáját fogják segíteni.

A Kongsberg védelmi konszernből nemrég önálló vállalatként kivált Kongsberg Maritime elsősorban hajóépítési, nem pedig fegyverzeti kérdésként tekint a feladatra. Álláspontjuk szerint a kereskedelmi szektorban már ma is bőségesen állnak rendelkezésre olyan strapabíró, jól bevált hajótípusok, amelyeket kifejezetten az észak-atlanti vizek zord viszonyaira terveztek, így ezeket csupán át kell alakítani a személyzet nélküli működésre. Amennyiben a brit haditengerészet a norvég cég terveit választja, a hajókat az Egyesült Királyságban fogják megépíteni.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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