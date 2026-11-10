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Olyan bejelentés jött a béketárgyalásokról, amit senki nem akart hallani - Most akkor mi lesz?
Globál

Olyan bejelentés jött a béketárgyalásokról, amit senki nem akart hallani - Most akkor mi lesz?

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Jelenleg nem zajlanak tárgyalások Teherán és Washington között – közölte Mohszen Rezai vezető iráni biztonsági tisztviselő.

Az Irán-barát al-Majadín televíziónak adott interjújában Rezai kifejtette, hogy az iráni vezetés következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesült Államoknak teljesítenie kell a júniusban tető alá hozott ideiglenes megállapodás mind a hét pontját.

Teherán álláspontja szerint kizárólag ezen feltételek teljesülése esetén nyitható meg újra a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros, és a kétoldalú tárgyalások is csak ekkor folytatódhatnak.

Rezai hangsúlyozta, hogy országa világos és egyértelmű választ kért az amerikai féltől a szabott feltételekre. Bár Teherán szerint Washington később még reagálhat a felvetésekre, eddig nem érkezett hivatalos visszajelzés.

Donald Trump amerikai elnök a napokban arról beszélt, hogy egyelőre nem tervezik a harcok folytatását, viszont a jelenlegi iráni tűzszüneti tervet továbbra sem hajlandó Amerika elfogadni.

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Irán és az Egyesült Államok közt folyamatos a közvetett diplomáciai kapcsolat - az elmúlt két hónap során legalább három béketervről egyeztetett Washington és Teherán. Ezek azonban közvetítőkön keresztül, nemzetközi, sokszor digitális csatornákon keresztül zajlanak - ezeket Irán nem tekinti "tárgyalásoknak."

Rezai kijelentése tehát nem jelenti azt, hogy semmilyen egyeztetés nem zajlik jelenleg a háború lezárására.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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