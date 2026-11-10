Riadót fújt Amerika: egy egész bázist evakuálnak Európában - Felszálltak a katonai repülőgépek

Az amerikai hadsereg biztonsági okokból evakuálta a repülőgépeit egy második brit légitámaszpontról is, miután iráni fenyegetés érte a létesítményt – számolt be a The Wall Street Journal.

A lap értesülései szerint hétfőn

két, a kelet-angliai RAF Mildenhall támaszpontot használó amerikai légi utántöltő repülőgépet irányítottak át Németországba.

A nap folyamán több másik, a bázison állomásozó utántöltő gépet is németországi, illetve egyéb helyszínekre telepítettek át. Az amerikai tisztviselők egyelőre vizsgálják a Mildenhallt ért legújabb fenyegetés pontos természetét.

A gépek átcsoportosításával párhuzamosan az Egyesült Államok a második legmagasabb, úgynevezett "FPCON Charlie" védelmi készültségi szintre emelte a biztonsági besorolást a mildenhalli, valamint egy másik brit támaszponton, a RAF Lakenheath bázison.

Ez a fokozat akkor lép életbe, amikor a hírszerzési adatok alapján valószínűsíthető valamilyen terrorcselekmény bekövetkezése.

Az Egyesült Államok Európai Parancsnoksága (EUCOM) kedden a sajtóhírekre reagálva közölte, hogy a légierő számos okból mozgathatja a gépeit az egyes helyszínek között, a konkrét áttelepítéseket azonban hadműveleti biztonsági okokból nem kommentálták.

Az Egyesült Államok biztonsági okokból már korábban kivonta az Irán elleni csapásokhoz használt bombázóit a Mildenhalltól mintegy 225 kilométerre található RAF Fairford légitámaszpontról.

Címlapkép forrása: Ben Birchall/PA Images via Getty Images