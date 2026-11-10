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Robbanások hallatszottak az olajmonarchia fővárosában, riasztást kaptak a civilek
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Robbanások hallatszottak az olajmonarchia fővárosában, riasztást kaptak a civilek

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Több robbanás is hallatszott kedden kora reggel, a szaúdi fővárosban, Rijádban, később a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció bejelentette, hogy elfogott egy ballisztikus rakétát, amivel a jemeni húszi lázadók támadták a várost.

Az AFP francia hírügynökség beszámolója szerint a hatóságok figyelmeztető üzenetet küldtek a lakosok mobiltelefonjaira, amelyben arra szólították őket, hogy a légi fenyegetés miatt keressenek menedéket. Ezt követően a szaúdi polgári védelem egy második üzenetben értesítette őket a riasztás feloldásáról.

A légvédelem elfogott és megsemmisített egy ballisztikus rakétát, amelyet a húszi terrorista milícia indított Rijád felé, valamint egy manőverező robotrepülőgépet is

- közölte a koalíció az X közösségi platformon.

Az éjszaka a koalíció beszámolt egy, az ország déli részére tartó ballisztikus rakéta megsemmisítéséről is.

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Az elmúlt hetekben a húszi milícia a Vörös-tengeren közlekedő olajszállító hajókat, az Aramco finomítóit és tárolóterületeit, valamint a vállalat székhelyét vette célba.

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