5°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Súlyos kémbotrány robbant ki: magas rangú amerikai katona kémkedett az oroszoknak - Szövetséges országot árult el
Globál

Súlyos kémbotrány robbant ki: magas rangú amerikai katona kémkedett az oroszoknak - Szövetséges országot árult el

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Őrizetbe vettek az Egyesült Királyságban egy 41 éves, magas rangú amerikai katonatisztet, akit az orosz hírszerzés támogatásával gyanúsítanak. A férfit a brit nemzetbiztonsági törvény megsértésével vádolják - számolt be az UNN.

A Reuters hírügynökség a brit rendőrség tájékoztatására hivatkozva számolt be arról, hogy az amerikai katonát kedden tartóztatták le a nyugat-angliai Gloucester városának közelében. A gyanúsítottat jelenleg egy londoni rendőrőrsön tartják fogva.

A nyomozók szerint a férfi a nemzetbiztonsági törvény 1. és 3. cikkébe ütköző bűncselekményeket követhetett el.

Ezek a passzusok a minősített információk megszerzését vagy kiszivárogtatását, valamint egy külföldi hírszerző szolgálat támogatását büntetik. A rendőrség megerősítette, hogy a gyanú kifejezetten az Oroszországgal való együttműködésre vonatkozik.

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója, Kash Patel is megszólalt a letartóztatás kapcsán: azt mondta, hogy a kémgyanú és a feltételezett kém őrizetbe vétele rendkívül komoly aggodalomra ad okot mind az Egyesült Államok, mind a szövetségesei számára.

Még több Globál

Köszönetet mondott Moszkva Donald Trump elnöknek és csapatának

Versenyfutás az idővel az Egyesült Államokban: saját erőművet épít Elon Musk cége

Új tulajdonos kezébe kerül a Leopard harckocsik gyártója

Azt egyelőre nem tudni, hogy a férfi pontosan milyen adatokat adott át az oroszoknak.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrajna kettévágására készül Moszkva, Novgorodot támadták az ukrán drónok - Háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: elérték az őrizetbe vételek Orbán Viktor családját, Magyar Péter a német kancellárral tárgyal
Lejtőre került a forint
Ukrajna kettévágására készül Moszkva, Novgorodot támadták az ukrán drónok - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility