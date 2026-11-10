Súlyos kémbotrány robbant ki: magas rangú amerikai katona kémkedett az oroszoknak - Szövetséges országot árult el

A Reuters hírügynökség a brit rendőrség tájékoztatására hivatkozva számolt be arról, hogy az amerikai katonát kedden tartóztatták le a nyugat-angliai Gloucester városának közelében. A gyanúsítottat jelenleg egy londoni rendőrőrsön tartják fogva.

A nyomozók szerint a férfi a nemzetbiztonsági törvény 1. és 3. cikkébe ütköző bűncselekményeket követhetett el.

Ezek a passzusok a minősített információk megszerzését vagy kiszivárogtatását, valamint egy külföldi hírszerző szolgálat támogatását büntetik. A rendőrség megerősítette, hogy a gyanú kifejezetten az Oroszországgal való együttműködésre vonatkozik.

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója, Kash Patel is megszólalt a letartóztatás kapcsán: azt mondta, hogy a kémgyanú és a feltételezett kém őrizetbe vétele rendkívül komoly aggodalomra ad okot mind az Egyesült Államok, mind a szövetségesei számára.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a férfi pontosan milyen adatokat adott át az oroszoknak.

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