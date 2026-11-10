Támadás indult Trump egyik legfontosabb embere ellen - Mindkét nagypárt összefogott, most megtörte a csendet Pete Hegseth

Bohózatnak és szabotázsnak nevezte Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a leváltására irányuló kongresszusi kezdeményezést.

A miniszter május óta először tartott sajtótájékoztatót a Pentagonban, az eseményen reagált arra, hogy tegnap Thomas Massie kentuckyi republikánus képviselő nyolc vádpontból álló indítványt nyújtott be a hivatalából való eltávolítására (impeachment).

Hegseth kijelentette, hogy a kezdeményezésnek semmi köze a hazafisághoz, és nyílt szabotázsnak minősítette a lépést.

Az iráni háborúval kapcsolatban a védelmi tárca vezetője hangsúlyozta, hogy teljes mellszélességgel kiáll minden egyes katonai művelet mellett.

Hozzátette, büszke arra, hogy végrehajthatta ezeket a bevetéseket, és ha kellene, akár már holnap újra pontosan ugyanígy cselekedne.

Hegseth a sajtótájékoztatón kommentálta JD Vance alelnök szavait is, aki arról írt korábban, hogy szerinte az iráni háború miatt vesztették el a félidős választásokat a republikánusok. A védelmi miniszter szűkszavúan csak annyit közölt: nem foglalkozik politikával.

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