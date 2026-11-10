5°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Lejtőre került a forint, egyre rosszabb a helyzet
Támadás indult Trump egyik legfontosabb embere ellen - Mindkét nagypárt összefogott, most megtörte a csendet Pete Hegseth
Globál

Támadás indult Trump egyik legfontosabb embere ellen - Mindkét nagypárt összefogott, most megtörte a csendet Pete Hegseth

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bohózatnak és szabotázsnak nevezte Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a leváltására irányuló kongresszusi kezdeményezést.

A miniszter május óta először tartott sajtótájékoztatót a Pentagonban, az eseményen reagált arra, hogy tegnap Thomas Massie kentuckyi republikánus képviselő nyolc vádpontból álló indítványt nyújtott be a hivatalából való eltávolítására (impeachment).

Hegseth kijelentette, hogy a kezdeményezésnek semmi köze a hazafisághoz, és nyílt szabotázsnak minősítette a lépést.

Az iráni háborúval kapcsolatban a védelmi tárca vezetője hangsúlyozta, hogy teljes mellszélességgel kiáll minden egyes katonai művelet mellett.

Hozzátette, büszke arra, hogy végrehajthatta ezeket a bevetéseket, és ha kellene, akár már holnap újra pontosan ugyanígy cselekedne.

Még több Globál

Veszélyes mellékhatásra derült fény: daganatot okozhat a kisgyerekeknél használt méregdrága génterápia

Ukrajna kettévágására készül Moszkva, Novgorodot támadták az ukrán drónok - Háborús híreink kedden

Elmondta Zelenszkij, mi történt a béketárgyaláson: egyelőre nem túl biztató a helyzet

Hegseth a sajtótájékoztatón kommentálta JD Vance alelnök szavait is, aki arról írt korábban, hogy szerinte az iráni háború miatt vesztették el a félidős választásokat a republikánusok. A védelmi miniszter szűkszavúan csak annyit közölt: nem foglalkozik politikával.

Kapcsolódó cikkünk

Bréking: megindult az eljárás Trump védelmi minisztere ellen

Sokkoló vereséget hozott Trump elhibázott háborús stratégiája - Fordulat vagy igazi katasztrófa vár most a világra?

Úgy néz ki, erős ellenséget szerzett Netanjahu a Fehér Házban: szembefordult az izraeli vezetővel Trump jobbkeze

Újabb vereséget szenvedett Donald Trump: elkaszálták az elnök grandiózus terveit

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Kiderült az igazság Seszták Miklós táskákban tartott 9 milliárd forintjával kapcsolatban
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Ukrajna kettévágására készül Moszkva, Novgorodot támadták az ukrán drónok - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility