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Tömeges elbocsátás Parajdon: az elárasztott sóbánya miatt komoly bajba került az egész turisztikai régió
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Tömeges elbocsátás Parajdon: az elárasztott sóbánya miatt komoly bajba került az egész turisztikai régió

MTI
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A vízzel elárasztott parajdi sóbányában dolgozó 60 bányászt bocsát el állásából novemberben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom). A látogatók számának csökkenése miatt a wellnessközpont működtetése is veszélybe került a korábban évente turisták százezrei által felkeresett székelyföldi településen.

A november 23-24-ére tervezett tömeges elbocsátás a parajdi sóbánya 125 fős munkaközösségének mintegy felét érinti.

A Salrom tájékoztatta tervéről a Hargita megyei munkaügyi hivatalt, és ennek tisztviselői segítenek új állást találni a munkanélkülivé vált bányászoknak - jelentette az Agerpres hírügynökség.

A tájékoztatás szerint az elbocsátottak többsége aktív korban van, míg négy-öten közülük egy éven belül nyugdíjba vonulhatnak. Elhelyezkedésüket nehezíti, hogy a térségben kevés a munkalehetőség, legközelebb a Parajdtól 37 kilométerre található Székelyudvarhelyen vannak betöltetlen állások.

Három alkalmazottjától vált meg idén a parajdi wellnessközpont is, mert a látogatók számának csökkenése miatt veszélybe került a létesítmény működtetése

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A helyi önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény várhatóan 198 ezer lejes (13,46 millió forint) vesztességgel zárja az évet, ráadásul karbantartási munkák miatt csaknem egy hónapra be kell zárniuk. A munka költségét az előző évek profitjából tudják fedezni, de a létesítmény rövid és hosszú távú helyzete bizonytalan.

Forgalmunk ötvenszázalékos visszaesést mutat, 130-140 ezer vendég helyett 70 ezer választotta a központunk szolgáltatásait. Ez hatalmas visszaesés

- idézte a lap Vágási Leventét, a központ igazgatóját. Az igazgató abban bízik, hogy rövid távon állami támogatásból tudják fedezni a kiadásokat.

Annak is keresik a módját, hogy hosszú távon önfenntartóvá tegyék a létesítményt. Ehhez egy három szakaszos fejlesztési stratégiát dolgoztak ki, amelynek egy 200-300 kilowatt teljesítményű napelemrendszer és tárolókapacitás kiépítése, kültéri medencék, valamint vendégszobák kialakítása és egy új mélyfúrás is része.

Nyágrus László, Parajd polgármestere a lapnak elmondta: tisztában vannak azzal, hogy a sóbánya elvesztése után mekkora érték a községnek a wellnessközpont, ezért prioritás működési költségeinek lefaragása.

Parajdon a sóbánya elvesztése mellett az is hozzájárul a turizmus visszaeséséhez, hogy több mint egy éve havonta meghosszabbítják a készenléti állapotot, ami elriasztja a látogatókat.

Petres Sándor Hargita megyei prefektus a napokban úgy nyilatkozott: Parajdot és turisztikai látványosságait, a lakosságot nem fenyegeti közvetlen veszély, a készültség fenntartása kizárólag a helyszíni műszaki felügyelet és a sóbánya biztonsági munkálatainak folytatása miatt szükséges. A készenléti állapot egy óvintézkedés annak érdekében, hogy figyelni lehessen a mozgásokat az elárasztott bányában, és csökkenteni tudják a vízszennyezés kockázatát - hangsúlyozta.

Az állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába 2025 májusában zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a tárnákat. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, évente százezrek keresték fel, és belőle nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.

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Címlapkép forrása: MTI

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