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Úgy néz ki, tényleg nagy a baj: már darálják az iratokat Trump emberei
Globál

Úgy néz ki, tényleg nagy a baj: már darálják az iratokat Trump emberei

Portfolio
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Elkezdték a Donald Trump elnökhöz közel álló szervek az érzékeny iratok megsemmisítését az elnök Washingtonban elrendelt építkezési projektjeivel kapcsolatosan. A képviselőház demokrata tagjai felszólították a Belügyminisztériumot, hogy őrizzenek meg minden iratot, mivel januárban vizsgálatok várhatók - írta meg a CNN.

Donald Trump amerikai elnök több építési munkálatot is kezdett Washingtonban második elnöki ciklusa alatt. A Fehér Ház átépítése mellett az elnök egy diadalívet, szobrokat és egy golfpályát is elkezdett építettni az amerikai fővárosban. Az időközi választások után többségbe kerülnek a demokraták a Kongresszusban: már jelezék, hogy minden egyes ilyen projektet kivizsgálnak.

Jared Huffman kaliforniai demokrata képviselő, a képviselőház természeti erőforrásokkal foglalkozó bizottságának várományos elnöke hivatalos levelet küld a Belügyminisztériumnak, más szövetségi ügynökségeknek és magáncégeknek.

Ebben felszólítja őket, hogy őrizzenek meg minden ellenőrzési szempontból releváns adatot, állítsák vissza a már törölt információkat, és függesszék fel az iratmegsemmisítési gyakorlatokat.

A címzettek között szerepel a Nemzeti Park Szolgálat, a Szövetségi Földhivatal, az Agrárminisztérium, valamint olyan, az elnök projektjeit támogató vállalatok is, mint a Lockheed Martin és a John Deere.

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Kongresszusi források szerint az elmúlt hetekben több hiteles informátor is megkereste Huffman bizottságát azzal a gyanúval, hogy

a nemzeti parkokat is felügyelő Belügyminisztérium a várható vizsgálatoktól tartva iratokat tüntet el.

A tárca szóvivője teljes mértékben hamisnak nevezte a vádakat, hangsúlyozva, hogy az etikai előírásoknak megfelelően minden szövetségi iratkezelési kötelezettséget betartanak.

Mindeközben a Trump-adminisztráció igyekszik az év végéig a lehető leginkább előremozdítani a projekteket, ami komoly felháborodást váltott ki az örökségvédők körében. Az építkezések az elnök számára kiemelt jelentőségűek, amit jól mutat, hogy közvetlenül a félidős választások utáni napon Trump személyesen írta alá a Fehér Ház új báltermének utolsó acélgerendáját a beemelés előtt.

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Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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