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Új tulajdonos kezébe kerül a Leopard harckocsik gyártója
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Új tulajdonos kezébe kerül a Leopard harckocsik gyártója

Portfolio
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Megállapodott a német kormány a francia–német érdekeltségű KNDS harckocsigyártót birtokló családokkal a vállalat ötvenszázalékos tulajdonrészének felvásárlásáról. A tranzakcióval a német állam kivásárolja az eddigi magántulajdonosokat a hadiipari cégből, a tervek szerint pedig később Franciaországgal közösen negyven-negyven százalékra csökkentik majd a részesedésüket.

Az egyezség részletei egy friss kormányzati dokumentumból derültek ki, amelyet a német pénzügyminisztérium készített a Bundestag költségvetési bizottsága számára. A Handelsblatt gazdasági napilap által elsőként megszellőztetett irat szerint Berlin felvásárolja a családi tulajdonosok részvénypakettjét, az ügylet lezárulta után pedig a francia állammal összehangolva mérséklik majd a befolyásukat a tervezett negyvenszázalékos szintre.

A Reuters információi szerint a német állam 6,6 milliárd euróért vásárol be a Leopard harckocsikat is gyártó cégbe.

A lépés előzménye, hogy idén kedvezőtlenebbé vált a piaci környezet a hadiipari csoport tervezett tőzsdei bevezetéséhez (IPO). A Reuters hírügynökségnek egy, az ügyet jól ismerő forrás már októberben jelezte, hogy az IPO nehézségei miatt a német vezetés közvetlen tárgyalásokat kezdett az ötvenszázalékos tulajdonrész megvásárlásáról.

A KNDS-ben jelenleg a francia állam és az alapító családok fele-fele arányban osztoznak a tulajdonjogon.

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Az eladói oldalon álló családi tulajdonosok nem kívánták kommentálni a kormányzati felvásárlásról szóló értesüléseket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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