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Ukrajna kettévágására készül Moszkva, Novgorodot támadták az ukrán drónok - Háborús híreink kedden
Globál

Ukrajna kettévágására készül Moszkva, Novgorodot támadták az ukrán drónok - Háborús híreink kedden

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Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap esti nyilatkozata alapján Moszkva arra készülhet, hogy a Dnyeper folyó hídjainak módszeres átvágásával kettévágják Ukrajnát. Az ukrán drónok a  jelentések szerint Novgorodban találtak el egy orosz repülőgépjavító üzemet, illetve e megszállt Krím-félszigetet támadták. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Az ukrán energetikai infrastruktúrát és hajókat támadott Moszkva

Villamos alállomásra mért dróncsapást az orosz hadsereg az éjjel a Dnyipropetrovszk megyei Vilnohirszk, a Poltava megyei Kremencsuk, valamint a Kijevi megyei Perejaszlav és Jahotyin településen, továbbá két, katonai rendeltetésű rakományt szállító szárazáruhajóra és egy tankerre a Fekete-tengeren - közölte kedden az orosz védelmi minisztérium.

(MTI)

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Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen 162 drónt indított, ebből a légvédelemnek 135-öt sikerült lelőnie.

(Telegram)

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Drónesőt kaptak a nyakukba az oroszok, Novgorodban és a Krímben is szóltak a szirénák

Robbanássorozat rázta meg az oroszországi Novgorodi területet tavaly november 10-ére virradó éjjel, amikor egy ukrán dróntámadás egy katonai repülőgép-javító üzemet vehetett célba. Ezzel egy időben az oroszok által megszállt Krím félszigetről is légitámadásokat jelentettek a helyi hatóságok - írta a Kyiv Independent.

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Drónesőt kaptak a nyakukba az oroszok, Novgorodban és a Krímben is szóltak a szirénák
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Ukrajna kettévágására készül Moszkva, Novgorodot támadták az ukrán drónok - Háborús híreink kedden

Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap esti nyilatkozata alapján Moszkva arra készülhet, hogy a Dnyeper folyó hídjainak módszeres átvágásával kettévágják Ukrajnát. Az ukrán drónok a  jelentések szerint Novgorodban találtak el egy orosz repülőgépjavító üzemet, illetve e megszállt Krím-félszigetet támadták. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images

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