Ukrajna kettévágására készül Moszkva, Novgorodot támadták az ukrán drónok - Háborús híreink kedden

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Holdblog A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó

Bankmonitor Az anyák sarkára lép az új költségvetés A Tisza-kormány első költségvetése több ponton átírja az édesanyák adókedvezményeit. Megnéztük kik járnak rosszabbul és mennyivel, valamint azt, hogy mit tehetnek az adóteher csökkentése

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Holdblog A luxusipar válsága nagy lehetőség lehet a tőkepiacon Az európai luxusipar egykori tőzsdei kedvencei látványosan elvesztették fényüket: a Europe Luxury 10 index szűk két év alatt több mint harmadával, az LVMH közel felével,... The post A luxusip

Összkép Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve