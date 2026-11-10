4°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Vagyonadó: leszavazták a népszavazáson, nem vetnek ki 5 százalékos sarcot a milliárdosokra Kaliforniában
Globál

Vagyonadó: leszavazták a népszavazáson, nem vetnek ki 5 százalékos sarcot a milliárdosokra Kaliforniában

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A kaliforniai választók elutasították azt a népszavazási kezdeményezést, amely egyszeri vagyonadót vetett volna ki az állam egymilliárd dollárnál nagyobb nettó vagyonnal rendelkező lakosaira.

A Proposition 40 néven ismert indítvány ötszázalékos egyszeri adót írt volna elő a milliárdosok vagyonára.

A támogatók becslése szerint az intézkedés akár 100 milliárd dollár bevételt eredményezhetett volna, amelyet elsősorban az egészségügy finanszírozására fordítottak volna a szövetségi támogatások várható csökkenésének ellensúlyozására.

A szavazatok 83 százalékos feldolgozottsága alapján az Associated Press hétfőn megállapította, hogy az ellenzők szerezték meg a győzelemhez szükséges előnyt.

A kezdeményezés a leadott voksok 47,2 százalékát kapta meg, a szavazók 52,8 százaléka pedig elutasította azt.

Még több Globál

Hirtelen fordulat jön Magyarország folyóin: akár 3 méterrel nőhet a Tisza vízszintje

Ukrajna kettévágására készül Moszkva, Novgorodot támadták az ukrán drónok - Háborús híreink kedden

Váratlan fordulat: Trump bejelentette, mit lép az Egyesült Államok a Közel-Keleten

A kezdeményezés támogatói mintegy 100 milliárd dolláros bevétellel számoltak, a Stanford Egyetem kutatói ugyanakkor csak 30 milliárd dollár körüli összegre becsülték a várható adóbevételt. A támogatók szerint az adóra azért lett volna szükség, mert Kaliforniában mintegy 250 milliárdos él, együttesen hozzávetőleg 2300 milliárd dolláros vagyonnal.

A kezdeményezés ellenzői, köztük Gavin Newsom kaliforniai demokrata kormányzó, azzal érveltek, hogy a különadó elriasztaná a befektetőket és a vállalkozókat, a milliárdosok más államokba költözésével pedig hosszabb távon jelentős adóbevételektől esne el Kalifornia.

A helyi milliárdosok jelentős összegeket fordítottak a különadó elleni kampányra.

A Google társalapítója, Sergey Brin több mint 100 millió dollárt adományozott a kezdeményezés ellen fellépő politikai akcióbizottságnak. A Building a Better California nevű szervezet több mint 333 millió dollárt gyűjtött össze, amelynek közel egyharmada Brintől származott.

A javaslat támogatói közölték, hogy 2028-ban ismét megpróbálhatják a vagyonadó bevezetését, ha az egészségügyi ellátás finanszírozásának védelme nem valósul meg.

Kapcsolódó cikkünk

Terták Elemér: A vagyonadó kialakítása kapcsán mit érdemes átgondolni?

Fizessenek a gazdagok? Az igazság a sokat vitatott vagyonadóról

Hirtelen keresztbe tesznek a milliárdosoknak: nehezebb lesz menekülniük, jön az új adócsomag a népszerű európai államban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a nagy felpattanás az amerikai tőzsdéken!
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: mi lesz most a lakásárakkal?
Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility