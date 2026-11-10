4°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: Trump bejelentette, mit lép az Egyesült Államok a Közel-Keleten
Globál

Váratlan fordulat: Trump bejelentette, mit lép az Egyesült Államok a Közel-Keleten

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy a térségbeli országok kérésére egyelőre felfüggeszti az Irán elleni újabb katonai csapásokat, a Hormuzi-szoros tengeri blokádját azonban továbbra is fenntartja. A döntés a katari miniszterelnökkel folytatott fehér házi tárgyalások után született meg, miközben a múlt heti amerikai félidős választások után felerősödtek a több mint nyolc hónapja tartó háború lezárására irányuló diplomáciai törekvések - írja a Reuters.

Trump a Reutersnek adott interjújában, majd a Fehér Ház sajtószobájában újságíróknak nyilatkozva kifejtette, hogy bár az amerikai hadsereg a legmodernebb fegyverekkel felszerelve áll készenlétben, nem tartja valószínűnek ezek bevetését.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az Iránnal szomszédos államok – köztük Katar, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait – kérésére tekint el az újabb támadásoktól.

A bejelentést megelőzően Trump a Teherán és Washington között közvetítő katari miniszterelnökkel és egyben külügyminiszterrel, Mohammed bin Abdulrahman Ál Száni sejkkel egyeztetett. A katari vezető múlt héten Teheránban járt, a Trumppal, valamint JD Vance alelnökkel folytatott washingtoni megbeszéléseit pedig pozitívnak értékelte az X-en. Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn szintén arról számolt be, miszerint jelezte amerikai kollégájának, hogy Ankara el akarja kerülni a konfliktus újbóli eszkalációját, és a diplomáciai rendezést sürgeti.

A február 28-án Izraellel közösen indított háború lezárására egyre nagyobb a belpolitikai nyomás az Egyesült Államokban.

Még több Globál

Hirtelen fordulat jön Magyarország folyóin: akár 3 méterrel nőhet a Tisza vízszintje

Ukrajna kettévágására készül Moszkva, Novgorodot támadták az ukrán drónok - Háborús híreink kedden

Vagyonadó: leszavazták a népszavazáson, nem vetnek ki 5 százalékos sarcot a milliárdosokra Kaliforniában

Vezető republikánus politikusok, köztük a júniusi rövid életű fegyverszüneti tárgyalásokat is irányító JD Vance, az elhúzódó iráni konfliktust tették felelőssé pártjuk múlt heti választási vereségéért. Ennek ellenére a diplomáciai álláspontok továbbra is távol állnak egymástól.

Teherán béketerve értelmében az Egyesült Államoknak fel kellene oldania az iráni kikötők blokádját, enyhítenie kellene egyes szankciókon, és be kellene szüntetnie a bombázásokat. Cserébe Irán feloldaná a Hormuzi-szoros saját blokádját, amit később a nukleáris programról és a további büntetőintézkedésekről szóló tárgyalások követnének. Eszmail Bagaei iráni külügyi szóvivő hétfőn a legészszerűbb ajánlatnak nevezte a javaslatot, míg Mohszen Rezai, az iráni biztonsági tanács vezetője felszólította Washingtont, hogy a képzeletbeli tárgyalásokról szóló álhírek gyártása helyett fogadja el Teherán hétpontos feltételrendszerét. Az amerikai vezetés azonban elzárkózik ettől, Marco Rubio külügyminiszter ugyanis vasárnap felháborítónak, nevetségesnek és irreálisnak minősítette a feltételeket, hozzátéve, hogy nem számít gyors diplomáciai áttörésre. Hasonlóan nyilatkozott hétfőn Anvar Gargas, az Egyesült Arab Emírségek egyik vezető tisztviselője is, aki szerint rendkívül nehéznek ígérkezik az átfogó politikai rendezés a két ország között.

A diplomáciai egyeztetések alatt a kölcsönös katonai csapások sem álltak le teljesen. Az iráni állami média beszámolója szerint az amerikai erők vasárnap éjjel támadást intéztek Kesm szigete ellen. Egy magas rangú iráni forrás a Reutersnek elmondta, hogy a csapások a légvédelmet és a hajózási navigációt egyaránt kiszolgáló radarrendszereket, valamint rakétaindító és aknatelepítő bázisokat céloztak, ám a Farsz hírügynökség szerint a kritikus infrastruktúra nem sérült meg. Washington nem kommentálta az értesüléseket.

Eközben a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szorosban a háború kezdete óta nem látott szintre ugrott az olajszállító tartályhajók elleni támadások száma, miközben Irán jemeni szövetségesei, a húszik Szaúd-Arábiára mértek csapásokat. Irán – amely általában nem vállalja a felelősséget a lövedékekkel eltalált hajók elleni akciókért – vasárnap közölte, hogy egy tanker aknára futott a szorostól keletre, az iráni állami televízió hétfői jelentése szerint pedig az elmúlt tíz napban összesen tizenegy tartályhajót tettek működésképtelenné a térségben.

Kapcsolódó cikkünk

Engedett a határidőből a közel-keleti állam, de továbbra is szigorú feltételeket szab az Egyesült Államoknak

Váratlan fordulat: kiderült, miért nem tudja átadni Oroszország a csúcsfegyverét az iszlamista rezsimek

Donald Trump megszólalt az újabb Irán elleni támadásról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a nagy felpattanás az amerikai tőzsdéken!
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: mi lesz most a lakásárakkal?
Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility