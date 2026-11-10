Váratlan fordulat: Trump bejelentette, mit lép az Egyesült Államok a Közel-Keleten

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy a térségbeli országok kérésére egyelőre felfüggeszti az Irán elleni újabb katonai csapásokat, a Hormuzi-szoros tengeri blokádját azonban továbbra is fenntartja. A döntés a katari miniszterelnökkel folytatott fehér házi tárgyalások után született meg, miközben a múlt heti amerikai félidős választások után felerősödtek a több mint nyolc hónapja tartó háború lezárására irányuló diplomáciai törekvések - írja a Reuters.

Trump a Reutersnek adott interjújában, majd a Fehér Ház sajtószobájában újságíróknak nyilatkozva kifejtette, hogy bár az amerikai hadsereg a legmodernebb fegyverekkel felszerelve áll készenlétben, nem tartja valószínűnek ezek bevetését.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az Iránnal szomszédos államok – köztük Katar, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait – kérésére tekint el az újabb támadásoktól.

A bejelentést megelőzően Trump a Teherán és Washington között közvetítő katari miniszterelnökkel és egyben külügyminiszterrel, Mohammed bin Abdulrahman Ál Száni sejkkel egyeztetett. A katari vezető múlt héten Teheránban járt, a Trumppal, valamint JD Vance alelnökkel folytatott washingtoni megbeszéléseit pedig pozitívnak értékelte az X-en. Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn szintén arról számolt be, miszerint jelezte amerikai kollégájának, hogy Ankara el akarja kerülni a konfliktus újbóli eszkalációját, és a diplomáciai rendezést sürgeti.

A február 28-án Izraellel közösen indított háború lezárására egyre nagyobb a belpolitikai nyomás az Egyesült Államokban.

Vezető republikánus politikusok, köztük a júniusi rövid életű fegyverszüneti tárgyalásokat is irányító JD Vance, az elhúzódó iráni konfliktust tették felelőssé pártjuk múlt heti választási vereségéért. Ennek ellenére a diplomáciai álláspontok továbbra is távol állnak egymástól.

Teherán béketerve értelmében az Egyesült Államoknak fel kellene oldania az iráni kikötők blokádját, enyhítenie kellene egyes szankciókon, és be kellene szüntetnie a bombázásokat. Cserébe Irán feloldaná a Hormuzi-szoros saját blokádját, amit később a nukleáris programról és a további büntetőintézkedésekről szóló tárgyalások követnének. Eszmail Bagaei iráni külügyi szóvivő hétfőn a legészszerűbb ajánlatnak nevezte a javaslatot, míg Mohszen Rezai, az iráni biztonsági tanács vezetője felszólította Washingtont, hogy a képzeletbeli tárgyalásokról szóló álhírek gyártása helyett fogadja el Teherán hétpontos feltételrendszerét. Az amerikai vezetés azonban elzárkózik ettől, Marco Rubio külügyminiszter ugyanis vasárnap felháborítónak, nevetségesnek és irreálisnak minősítette a feltételeket, hozzátéve, hogy nem számít gyors diplomáciai áttörésre. Hasonlóan nyilatkozott hétfőn Anvar Gargas, az Egyesült Arab Emírségek egyik vezető tisztviselője is, aki szerint rendkívül nehéznek ígérkezik az átfogó politikai rendezés a két ország között.

A diplomáciai egyeztetések alatt a kölcsönös katonai csapások sem álltak le teljesen. Az iráni állami média beszámolója szerint az amerikai erők vasárnap éjjel támadást intéztek Kesm szigete ellen. Egy magas rangú iráni forrás a Reutersnek elmondta, hogy a csapások a légvédelmet és a hajózási navigációt egyaránt kiszolgáló radarrendszereket, valamint rakétaindító és aknatelepítő bázisokat céloztak, ám a Farsz hírügynökség szerint a kritikus infrastruktúra nem sérült meg. Washington nem kommentálta az értesüléseket.

Eközben a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szorosban a háború kezdete óta nem látott szintre ugrott az olajszállító tartályhajók elleni támadások száma, miközben Irán jemeni szövetségesei, a húszik Szaúd-Arábiára mértek csapásokat. Irán – amely általában nem vállalja a felelősséget a lövedékekkel eltalált hajók elleni akciókért – vasárnap közölte, hogy egy tanker aknára futott a szorostól keletre, az iráni állami televízió hétfői jelentése szerint pedig az elmúlt tíz napban összesen tizenegy tartályhajót tettek működésképtelenné a térségben.

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