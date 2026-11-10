Versenyfutás az idővel az Egyesült Államokban: saját erőművet épít Elon Musk cége

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A vállalat központjának számító texasi Starbase városvezetése pénteken tett közzé egy hirdetményt a SpaceX adócsökkentési kérelméről és a kapcsolódó gazdaságfejlesztési megállapodásról. A javaslatról december 9-én tárgyal a háromtagú városi bizottság, amelynek két tagja egyben a SpaceX felsővezetője is.

A dokumentum szerint a cég egy saját gázerőművet és egy szuperszámítógépes központot építene, amely több ütemben valósulna meg.

A vállalat már szeptemberben környezetvédelmi engedélyt kért a texasi hatóságoktól 35 darab mobil gázturbina üzemeltetésére, amelyek nagyjából 750 megawattnyi áramot termelnének.

A kérelmek időzítése arra utal, hogy a SpaceX még a politikai hatalomváltás előtt szeretné elkezdeni a hiperskálázható adatközpont építését. Januárban lép ugyanis hivatalba az újonnan megválasztott demokrata kormányzó, Gina Hinojosa, aki korábban élesen bírálta az államban zajló adatközpont-építési lázat. Corey Trinetti, a Measured AI piackutató cég alapítója szerint a projektet valószínűleg még Hinojosa hivatalba lépése előtt teljes körűen jóváhagyják. A műholdképek alapján a terület megtisztítása és az előkészítő földmunkák már meg is kezdődtek, egy folyamatban lévő építkezést pedig később jóval nehezebb lesz leállítani.

Musk a múlt hónapban arról tájékoztatta a SpaceX befektetőit, hogy 2027-ben legalább 10 gigawattnyi, mesterséges intelligenciát kiszolgáló számítási kapacitást kívánnak kiépíteni.

A terveket azonban megnehezítheti, hogy Texasban nemcsak a kormányzói szék, hanem a képviselőház is demokrata irányítás alá kerül.

Az új adatközpontnak várhatóan évekig saját magának kell majd megtermelnie a működéshez szükséges áramot, mielőtt rácsatlakozhatna a texasi fő villamosenergia-hálózatra (ERCOT). Ennek biztosítására a SpaceX egy közel 13 kilométeres földgázvezetéket épít Starbase-ig, amelyet a tervek szerint januárban adnak át. Az ERCOT jelenleg már nem egyenként, hanem csoportosan bírálja el az adatközpontok hálózati csatlakozási kérelmeit. Az első csoportba tartozó projektek – amelyeknek júliusban járt le a jelentkezési határideje – tavasszal kapják meg a számukra kiosztott kvótát. Ez a mennyiség a hálózat 2032-ig rendelkezésre álló összes szabad kapacitását felöleli, így a később érkezőknek éveket kell várniuk az újabb erőművek és távvezetékek megépítésére.

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