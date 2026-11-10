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Veszélyes mellékhatásra derült fény: daganatot okozhat a kisgyerekeknél használt méregdrága génterápia
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Veszélyes mellékhatásra derült fény: daganatot okozhat a kisgyerekeknél használt méregdrága génterápia

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Vizsgálatot indított az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) a Novartis Zolgensma nevű génterápiájával kapcsolatban, miután felmerült a gyanú, hogy a kezelés daganat kialakulásához vezethet, beleértve a rosszindulatú elváltozásokat is - írja a Reuters.

A hatósági lépés előzménye, hogy a svájci gyógyszergyártó pénteken két olyan esetről számolt be, amely során a készítmény összefüggésbe volt hozható a daganatok megjelenésével. A Zolgensmát gerincvelői izomsorvadásban (SMA) szenvedő, két év alatti gyermekek számára fejlesztették ki.

A Zolgensma egy módosított vírus segítségével juttatja be a működőképes gént a sejtekbe, a Novartis tájékoztatása szerint pedig az egyszeri, intravénás infúzióként beadható terápiát eddig már több mint 6 ezer gyermek kapta meg.

A két említett esetben az orvosok bizonyítékot találtak arra, hogy a kezelés során használt vírusvektor a saját genetikai anyagát beépítette a páciensek DNS-ébe.

A bázeli székhelyű vállalat közölte, hogy a gyógyszer 2019-es engedélyezése óta összesen kilenc olyan esetről kaptak jelentést, amelyben a korábban Zolgensmával kezelt betegeknél tumor alakult ki, azt azonban nem részletezték, hogy a két legutóbbi eset hol történt.

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A gyógyszergyártó egy másik génterápiával is rendelkezik a gerincvelői izomsorvadás kezelésére, a tavaly engedélyezett Itvismát a két évnél idősebb gyermekeknél és a felnőtteknél alkalmazzák, amelyet közvetlenül a gerinccsatornába (intratekálisan) adnak be. Az amerikai hatóság tájékoztatása szerint az Itvisma alkalmazását követően eddig egyetlen daganatos esetet sem jelentettek. Az FDA hangsúlyozta, hogy az engedélyezett indikációkban továbbra is mindkét készítmény előnyei meghaladják a lehetséges kockázatokat, ugyanakkor

jelenleg is értékelik, hogy a felmerült veszélyek miatt szükség van-e hatósági intézkedésekre.

Az új eredmények nyilvánosságra hozatalát megelőzően több betegjogi szervezet is bírálta a Novartist, amiért szerintük a cég túl lassan osztotta meg az információkat az érintett esetekről.

Az SMA Europe nevű szervezet korábban határozottan sürgette a vállalatot, hogy adjon tájékoztatást a már ismert információkról, a bizonytalanságokról, valamint arról, hogy mindez mit jelenthet a kezelésen már átesett gyermekek számára. A Novartis úgy reagált, hogy mindkét esetben időben és a megfelelő módon értesítették az egészségügyi hatóságokat, a daganatképződés lehetséges kockázata pedig szerepel a Zolgensma alkalmazási előírásában.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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