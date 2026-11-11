A NATO több államában óvóhelyekre küldték a lakosságot és riasztották a vadászgépeket: súlyos támadás érte az orosz kikötőt

Drónok miatt riasztották a NATO vadászgépeit és óvóhelyre küldték a lakosságot a balti államokban szerda reggel, miközben súlyos csapások érték Oroszország északnyugati részét és több ukrán várost is. A Leningrádi terület felett legalább 150 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem, a támadásokban lángra kapott Oroszország egyik legfontosabb balti-tengeri kikötője - írja a Reuters.

Lettországban, Litvániában és Észtországban is drónfenyegetés miatt figyelmeztették a lakosságot, mivel Oroszország és Belarusz felől érkező, azonosítatlan pilóta nélküli gépek sértették meg a térség légterét. A litván hatóságok több régióban, köztük az ország második legnagyobb városában, a háromszázezres Kaunasban is

arra kérték az embereket, hogy vonuljanak óvóhelyre, miközben a NATO riasztotta a légtérrendészeti vadászgépeket.

Személyi sérülésről nem érkezett jelentés, de a szomszédos Finnországban ideiglenes légtér- és tengeri korlátozásokat vezettek be.

Az elmúlt időszakban több ukrán katonai drón is a balti államok és Finnország légterébe tévedt, miközben Kijev Oroszország balti-tengeri olajkikötőit támadta. Az ukrán fél szerint az orosz elektronikai zavarás téríti el a drónokat, míg Moszkva azzal vádolja Kijevet, hogy szándékosan használja fedezékként a NATO légterét. A szövetséges országok Oroszországot teszik felelőssé a kialakult helyzetért, az ismétlődő légtérsértések pedig komoly belpolitikai feszültséget okoznak, Lettországban pár hónapja a kormány bukásához vezettek az ilyesféle incidensek.

A szerda reggeli riasztásokkal egy időben nagyszabású ukrán dróntámadás érte az északnyugat-oroszországi Leningrádi területet,

ahol a helyi kormányzó, Alekszandr Drozgyenko közlése szerint a légvédelem összesen 150 drónt semmisített meg.

Az ukrán csapások következtében tűz ütött ki az orosz olaj- és gabonaexport szempontjából kulcsfontosságú Uszty-Luga kikötőjében, ahol három munkás megsérült, és egy erőmű is leállt. A régióban található az ország második legnagyobb olajfinomítója, a kirisi üzem is, amelyet még hétfőn ért halálos áldozattal járó dróntámadás. Az Uszty-Luga kikötőjében kitört tűzről a közösségi médiában meg nem erősített videofelvételek is keringenek.

Ukrainian long-range drones attacked the Ust-Luga Port in Leningrad Oblast tonight, resulting in multiple large fires breaking out. https://t.co/wxJ1qUu26I — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 11, 2026

Ukrainian forces struck Russia’s Ust-Luga port on the Baltic Sea, setting parts of the facility ablaze in the latest drone attack. 1/ https://t.co/U6kaxBlYGE — Giorgi Revishvili (@revishvilig) November 11, 2026

A Szentpétervárt kiszolgáló pulkovói repülőtér forgalmát átmenetileg felfüggesztették a drónveszély miatt, így Helsinkiben kellett leszállnia a török Turkish Airlines és az egyiptomi AlMasria United Airlines légitársaság egy-egy, az orosz "északi fővárosba" tartó járatának. Üzemanyag-feltöltés után mindkét repülőgép folytathatta útját - írja az MTI. Az éjszaka folyamán korlátozást vezettek be, Kalinyingrádtól Rosztovig több oroszországi repülőtér forgalmát korlátozták.

Közben a Belarusszal határos Szmolenszki területen két ember vesztette életét szerdán, amikor egy lelőtt drón roncsai lakóépületre zuhantak - írja az orosz állami TASZSZ hírügynökség Vaszilij Anohin kormányzóra hivatkozva.

Ezzel párhuzamosan az orosz hadsereg is támadásokat hajtott végre Ukrajna ellen.

Az éjszaka folyamán orosz drónok három transzformátor-alállomást rongáltak meg Odessza régióban és Krivij Rih városában, ami részleges áramkimaradást okozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővárosában.

A moszkvai védelmi minisztérium emellett bejelentette, hogy a Fekete-tengeren, Odesszától délnyugatra csapást mértek egy teherhajóra, amely a tárca állítása szerint fegyvereket és katonai felszerelést szállított az ukrán fegyveres erőknek.

A kölcsönös támadásokra azalatt került sor, hogy az Egyesült Államok épp újabb kísérletet tesz a békeközvetítésre. Az orosz és az ukrán delegáció kilenc hónap után először ült újra tárgyalóasztalhoz Abu-Dzabiban, az egyeztetések szerdán is folytatódnak az Egyesült Arab Emírségekben.

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