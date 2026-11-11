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Akcióba lendülnek az amerikai katonák: hadgyakorlatot tartanak a világ legnagyobb kokainexportőrével
Globál

Akcióba lendülnek az amerikai katonák: hadgyakorlatot tartanak a világ legnagyobb kokainexportőrével

MTI
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A kábítószer-ellenes küzdelem műveleteinek egyeztetéséről kezdett megbeszélést Kolumbiában az amerikai vezérkari főnök, Dan Caine tábornok helyi idő szerint kedden.

Az Amerika Pajzsa a régió mintegy húsz országát fogja össze egy illegális migráció-, nemzetközi kartell- és kábítószer-ellenes szövetségbe, amelyet Donald Trump amerikai elnök kormányzata hozott létre. A világ legnagyobb kokaintermelője, Kolumbia is tagja a szövetségnek, míg a drogfajtának az Egyesült Államok a legfőbb felvevőpiaca.

A két országnak olyan témákat kell megvitatnia, mint a légi együttműködés, különösen a drónok használata, hogy legyőzzék a kábítószer-kereskedőket, miközben Kolumbiában az elmúlt évtized legsúlyosabb erőszakhullámát tapasztalják - közölte egy katonai forrás az AFP francia hírügynökséggel.

Összehangoltan és koordináltan cselekszünk a közös fenyegetések előrejelzése, leküzdése és semlegesítése érdekében

- írta az X közösségi oldalon Erik Rodríguez, a kolumbiai fegyveres erők parancsnoka.

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A Washington és Bogotá közötti információcsere és operatív támogatás fokozódott, amióta augusztus 7-én a Trumppal szövetséges Abelardo De la Espriella került hatalomra a latin-amerikai országban.

A baloldali Gustavo Petro vezette előző kormány alatt a két szövetséges ország között hullámzóvá váltak a kapcsolatok a kábítószer-ellenes fellépéssel, a migrációval és egyéb kérdésekkel kapcsolatos nézeteltérések miatt. De la Espriella nyílt harcot hirdetett az ország hatalmas fegyveres csoportjai ellen.

Az amerikai vezérkari főnök látogatása alatt a két ország közös kábítószer-ellenes hadgyakorlatot is tart,

amelyben több mint 300 amerikai és több mint 400 kolumbiai katona vesz részt szárazföldön és a tengeren egyaránt.

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