Az oroszok már a békéről beszélnek, az amerikaiak szerint súlyos akadályok maradtak

Bár az Abu-Dzabiban tartott kétnapos béketárgyalásokon Oroszország és Ukrajna nagyszabású hadifogolycseréről állapodott meg, a legfontosabb kérdésekben továbbra is jelentősek a nézetkülönbségek. Jared Kushner amerikai különmegbízott szerint a felek között jelenleg nincs bizalom, és különösen a területi kérdések rendezése lesz nehéz – írja a Reuters.

Kushner úgy fogalmazott, hogy egyes területeken lát lehetőséget a kompromisszumra, más kérdésekben azonban további egyeztetésekre lesz szükség. Az amerikai közvetítők a háború utáni biztonsági garanciákra és Ukrajna újjáépítésére is igyekeznek összpontosítani, miközben Kijev továbbra is elutasítja, hogy lemondjon a teljes Donbaszról.

Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízott csütörtökön Moszkvában tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd Írországban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetnek. Kushner szerint az európai országokat is be kell vonni a béketárgyalásokba. Az orosz delegáció ugyanakkor Abu-Dzabiban nem volt hajlandó találkozni az európai és NATO-képviselőkkel.

Az ukrán küldöttséget képviselő David Arahamija nehéznek nevezte az egyeztetéseket, de úgy vélte, azok lendületet adhatnak az év végéig elérendő megállapodásnak.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közben közölte, hogy Kijev továbbra is várja Moszkva válaszát a fekete-tengeri gabonaszállítások biztonságát célzó tűzszüneti javaslatra.

A tárgyalások ellenére a harcok folytatódtak: ukrán közlések szerint Oroszország hat nagy elektromos alállomást támadott meg, az odesszai régióban pedig egy piac elleni csapásban hárman meghaltak.

Arról, hogy az orosz fél hogyan értékelte a tárgyalásokat, itt számoltunk be:

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio