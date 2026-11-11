Bejelentették: megindulnak a szlovák Gorillák Ukrajnába

A szlovák kormány még idén áprilisban,

Ukrajna újjáépítésének részeként ajánlotta fel a három feleslegessé vált, 350-es sorozatú, Gorilla becenevű mozdonyt.

A nemrég Lvivben tartott kormányközi egyeztetéseken megerősítették, hogy a szlovák államvasút személyszállítási üzletága (ZSSK) még az év végéig átadja a járműveket, miután a saját flottáját új Siemens Vectronokkal frissítette.

A megállapodás ugyanakkor szigorúan kiköti, hogy az ukrán fél szlovák területen nem közlekedtetheti az átvett gépeket.

Az 1970-es években a Škoda által gyártott, "Gorilla" becenévre hallgató mozdonyok óriási előnye a kialakításukban rejlik, ugyanis 3 kilovoltos egyenáramról és 25 kilovoltos váltakozó áramról egyaránt képesek üzemelni, akár 160 kilométer/órás sebességgel. Ez a rugalmasság elengedhetetlen az ukrán normál nyomtávú hálózat fokozatos bővítéséhez. Az ukrán vasúttársaság idén szeptemberben villamosította a 3 kilovoltos rendszerrel a Csap és Ungvár közötti, tavaly elkészült 22 kilométeres normál nyomtávú szakaszt.

A hálózatfejlesztés következő logikus lépése a Csap és Záhony közötti fonódott vágány villamosítása lesz. Ennek befejezése után a most átadott szlovák mozdonyok Záhonyban gond nélkül rácsatlakozhatnak a magyarországi 25 kilovoltos hálózatra, közvetlen és hatékony kapcsolatot teremtve az ukrán, valamint az európai vasúti rendszerek között.

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