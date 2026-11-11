Célkeresztbe került az Egyesült Államok minisztere: kénytelen volt elhagyni otthonát a fenyegetések miatt

A miniszter biztonságával kapcsolatos aggodalmak azután erősödtek fel, hogy a Wall Street Journal még 2025 januárjában közölt egy légi felvételt a politikus frissen vásárolt, 12,5 millió dolláros georgetowni villájáról.
Egy névtelenséget kérő forrás szerint a fotó alapján pontosan be lehetett azonosítani az ingatlan földrajzi helyzetét,
ami végül a költözéshez vezetett. A miniszter környezetéből felelősségteljesebb tájékoztatásra szólították fel a sajtót a közjogi méltóságokat érő fenyegetések közepette.
Bessent azért került a célkeresztbe, mert a katonai műveletek mellett ő irányítja az augusztusban indított, Irán teljes pénzügyi és gazdasági elszigetelését célzó kampányt. A pénzügyminisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy
a tárcavezetőt nem tántorítják el a fenyegetések, és továbbra is elkötelezett a szankciók, valamint a tengeri blokád fenntartása mellett,
amelyek együttesen már az összeomlás szélére sodorták az iráni gazdaságot.
A miniszter védelmét szolgáló biztonsági intézkedésekkel egy időben az amerikai igazságügyi minisztérium terrorizmus miatt emelt vádat három iráni állampolgár ellen, akiket közel húsz európai és egyesült államokbeli támadással, illetve merényletkísérlettel hoztak összefüggésbe. A vád szerint közük volt ahhoz a szeptemberi akcióhoz is, amelyet az amerikai katonákat és stratégiai bombázókat állomásoztató angliai Fairford légitámaszpont ellen kíséreltek meg. Az ügyben – amely miatt öt férfit vettek őrizetbe – Andy Burnham brit miniszterelnök október elején nyíltan Iránt tette felelőssé, amit Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter határozottan visszautasított.
A fenyegetések komolyságát jelzi, hogy az Egyesült Államok hétfőn egy másik angliai brit légibázisról is kimenekítette a repülőgépeit.
A katonai feszültség ellenére Marco Rubio amerikai külügyminiszter felvetette, hogy a fegyveres fellépésre talán nem is lesz szükség, ha a gazdasági szankciók és a tengeri blokád elérik céljukat. Donald Trump elnök a közösségi médiában arról írt, hogy az Öböl menti arab államok a jelenlegi állapot, vagyis a blokád fenntartását részesítik előnyben, a háború lezárásához pedig hosszú távú megoldásra és a térségbeli szövetségesek biztonságának garantálására van szükség. Teherán ugyanakkor tagadja, hogy tárgyalások folynának a felek között, Mohszen Rezai iráni biztonsági vezető szerint ugyanis az erről szóló híresztelések csupán a gazdasági nyomás enyhítését és az olajárak letörését szolgálják. A kőolaj jegyzése mindenesetre emelkedett a szerdai ázsiai kereskedésben, a Brent hordónkénti ára 92, az amerikai WTI-é pedig 86 dollár körül alakult.
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