Döntő fordulat a politikai csatában: kulcsfontosságú testületet kaparintottak meg Netanjahu ellenfelei

A parlamenti munkát az új kabinet felállásáig felügyelő bizottság elnöki posztját várhatóan Roj Folkman, a Jasar párt képviselője tölti majd be. Erre az teremti meg a lehetőséget, hogy Jichák Herzog államfő a párt vezetőjét, Gadi Eizenkotot bízta meg a kormányalakítással. Amennyiben Eizenkot nem járna sikerrel, és a kormányalakítási megbízást egy másik politikus kapja meg, a bizottság elnöki tisztsége is átkerül az új jelölt frakciójához.

A szervezőbizottság helyeit a parlamenti frakciók méretével arányosan osztják el a pártok között. Mivel a múlt havi, szeptemberi választásokon a Netanjahuval szemben álló tábor 67 mandátumot szerzett, a testületben is övék lesz a többség.

A bizottság irányítása komoly politikai súllyal bír, mivel ez a testület jogosult felállítani az ideiglenes és a különbizottságokat, valamint a kiemelt jelentőségű pénzügyi, illetve külügyi és védelmi bizottságot is.

Ezzel a jogkörrel az Eizenkot vezette tömb már a koalíciós tárgyalások lezárása előtt napirendre tűzheti és elfogadhatja a számukra legfontosabb parlamenti döntéseket.

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