4°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Döntő fordulat a politikai csatában: kulcsfontosságú testületet kaparintottak meg Netanjahu ellenfelei
Globál

Döntő fordulat a politikai csatában: kulcsfontosságú testületet kaparintottak meg Netanjahu ellenfelei

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Összeül az izraeli parlament, a kneszet, hogy szavazzon a törvényhozás átmeneti működését irányító, nagy befolyással bíró szervezőbizottság összetételéről. A testületben a Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel szemben álló politikai blokk kerül többségbe, ami lehetőséget ad számukra, hogy már az új kormány megalakulása előtt megkezdjék legfontosabb törvényjavaslataik elfogadását - tudósított a Times of Israel.

A parlamenti munkát az új kabinet felállásáig felügyelő bizottság elnöki posztját várhatóan Roj Folkman, a Jasar párt képviselője tölti majd be. Erre az teremti meg a lehetőséget, hogy Jichák Herzog államfő a párt vezetőjét, Gadi Eizenkotot bízta meg a kormányalakítással. Amennyiben Eizenkot nem járna sikerrel, és a kormányalakítási megbízást egy másik politikus kapja meg, a bizottság elnöki tisztsége is átkerül az új jelölt frakciójához.

A szervezőbizottság helyeit a parlamenti frakciók méretével arányosan osztják el a pártok között. Mivel a múlt havi, szeptemberi választásokon a Netanjahuval szemben álló tábor 67 mandátumot szerzett, a testületben is övék lesz a többség.

A bizottság irányítása komoly politikai súllyal bír, mivel ez a testület jogosult felállítani az ideiglenes és a különbizottságokat, valamint a kiemelt jelentőségű pénzügyi, illetve külügyi és védelmi bizottságot is.

Ezzel a jogkörrel az Eizenkot vezette tömb már a koalíciós tárgyalások lezárása előtt napirendre tűzheti és elfogadhatja a számukra legfontosabb parlamenti döntéseket.

Még több Globál

Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán

Lezárult a béketárgyalás: nagyszabású megállapodást kötött Ukrajna és Oroszország

Hírszerzési jelentés: hatalmas kudarcot vallott Donald Trump háborús terve

Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárgott: újra nekimenne Iránnak Netanjahu, de van egy ember, aki folyamatosan visszatartja

Hirtelen bedurvult Irán: azt mondják, Izraelt végleg el fogják pusztítani

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial Intermediation Conference 2026

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Eléri Magyarországot a Charles ciklon: hatalmas zuhé érkezik
Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán
Ukrajna kettévágására készül Moszkva, Novgorodot támadták az ukrán drónok - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility