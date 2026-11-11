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Elhunyt Alekszandr Darcsijev, Oroszország egyesült államokbeli nagykövete
Globál

Elhunyt Alekszandr Darcsijev, Oroszország egyesült államokbeli nagykövete

Portfolio
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Életének 66. évében elhunyt Alekszandr Darcsijev, Oroszország egyesült államokbeli nagykövete – közölte szerdán az orosz külügyminisztérium. A Reuters cikke nem tér ki az elhalálozás okára. A tapasztalt diplomata tavaly tavasz óta vezette a washingtoni külképviseletet, kinevezésével pedig a Moszkva és a Trump-adminisztráció közötti kapcsolatok rendezését bízták rá.

A korábban a Nyugatot élesen bíráló nyilvános megszólalásairól ismert Darcsijevet Vlagyimir Putyin elnök még 2025 márciusában nevezte ki a washingtoni posztra.

A veterán diplomata legfőbb feladata a két nagyhatalom közötti közeledés irányítása volt.

Ez az amerikai-orosz enyhülési folyamat komoly nyugtalanságot váltott ki mind Ukrajnában, mind az európai országokban.

Forrás: Reuters

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Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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