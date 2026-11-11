Eljöhet a fordulat, amire egész Európa vár: Putyin igent mondhat az egyik legfontosabb EU-s követelésre

Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és Steve Witkoff fehér házi megbízott az egyesült arab emírségekbeli tárgyalásokat követően indul az orosz fővárosba.

Céljuk, hogy megszerezzék Putyin jóváhagyását az európai képviselők részvételéhez a jövőbeli egyeztetéseken, valamint hogy véglegesítsék a nagyszabású fogolycseréről szóló megállapodást.

Kushner a sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Moszkva nyitottnak mutatkozik arra, hogy az európaiak is helyet kapjanak a tárgyalóasztalnál, ami elengedhetetlen a kontinens biztonsági rendszerének felülvizsgálatához.

Az amerikaiak kezdeményezése komoly döntés elé állítja az Európai Uniót és az Egyesült Királyságot, ugyanis gyorsan ki kell jelölniük, ki képviselje őket a tárgyalóasztalnál. A kérdést pénteken, egy informális dublini csúcstalálkozón vitatják meg az uniós vezetők.

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