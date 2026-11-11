Elmondta Moszkva, hogy képzelik el Európa jövőjét: háromféle forgatókönyv van

Vlagyimir Medinszkij, az ukrajnai béketárgyalások orosz főtárgyalója szerdán közölte, hogy egy új európai biztonsági rendszer gondolata kiemelt szerepet kapott a kétnapos Abu-dzabi béketárgyalásokon. Medinszkij ugyanakkor nem árult el részleteket arról, hogy pontosan miről egyeztettek a felek.
A koncepció részleteit Alekszej Drobinyin, az orosz külügyminisztérium vezető diplomatája ismertette egy szerdai moszkvai biztonságpolitikai konferencián. A diplomata három lehetséges irányt vázolt fel az új biztonsági architektúra kialakítására.
Az első opció egy kollektív védelmi szövetség létrehozását vagy olyan kétoldalú, kölcsönös segítségnyújtási megállapodások megkötését jelentené, amilyeneket Oroszország korábban Fehéroroszországgal és Észak-Koreával írt alá.
A második lehetőség olyan politikai egyezményeket foglalna magában, amelyekben a felek vállalják, hogy agresszió esetén nem nyújtanak segítséget a másik fél ellenfeleinek, hasonlóan a Moszkva és Teherán között fennálló paktumhoz.
A harmadik javasolt megoldást a kétoldalú megnemtámadási szerződések jelentik.
Drobinyin beszédében kifejtette, hogy ilyen megállapodásokat kifejezetten az egyes NATO-tagállamokkal is köthetnének, amelyek így külön egyéni biztonsági garanciákat kapnának az Oroszországi Föderációtól.
A közös európai biztonsági rendszer kialakításáról szóló párbeszédet több európai politikus is ellenzi. Álláspontjuk szerint először Ukrajna ügyében kell előrelépést elérni, beleértve a tűzszünetet is. Ezzel szemben az amerikai tisztviselők már jelezték, hogy készen állnak az ilyen jellegű egyeztetésekre.
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