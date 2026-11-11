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Erősítést küldött a NATO keleti szárnyára Washington: az orosz határra érkeztek a harckocsik
Globál

Erősítést küldött a NATO keleti szárnyára Washington: az orosz határra érkeztek a harckocsik

Portfolio
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Litvániába érkeztek az amerikai hadsereg M1A2 SEPv2 Abrams típusú harckocsijai az Atlantic Resolve művelet keretében. A páncélosok átcsoportosítása a NATO keleti szárnyát és a szövetség elrettentő képességét erősíti az elhúzódó orosz–ukrán háború árnyékában, ráadásul lehetőséget teremt a szövetséges erőkkel való közös kiképzésre is - írta az Army Recognition.

A harckocsik az amerikai 1. gyalogoshadosztály 2. páncélosdandár-harccsoportjának kötelékébe tartoznak, ám a művelet pontos részleteiről kevés információt hoztak nyilvánosságra. A beszámolók nem nevezik meg a fogadó litván támaszpontot, ahogy a páncélosok pontos számát, a kísérő személyzet létszámát és a rotáció tervezett időtartamát sem közölték. Az átcsoportosítás az amerikai hadsereg egyetlen előretolt hadtestének számító, a kelet-európai szárazföldi erőket irányító V. hadtest felügyelete alatt zajlik.

A helyszínre vezényelt M1A2 SEPv2 változat 120 milliméteres löveggel, hőkamerás irányzékokkal és digitális vezetési-irányítási rendszerekkel rendelkezik. A közel 65 tonnás harcjárművek hatékony bevetéséhez azonban összfegyvernemi támogatásra, vagyis a felderítők, a műszaki alakulatok, a gyalogság, a tüzérség és a légvédelem szoros együttműködésére van szükség. A nehéz technika üzemeltetése emellett komoly logisztikai hátteret, megfelelő teherbírású közlekedési infrastruktúrát, valamint folyamatos karbantartási és műszaki mentési kapacitást igényel a fogadó országban.

Az átcsoportosítás szorosan illeszkedik a keleti szárny elrettentési kezdeményezésébe, amelyet a V. hadtest a szövetségesekkel közösen hajt végre. Ez a modernizációs program a pilóta nélküli rendszerek, a harctéri adatok, a vezetési hálózatok és a többrétegű védelem integrációjára épít a közös kiképzések és a harcászati tervezés során. Arról ugyanakkor nincs megerősített információ, hogy a most Litvániába érkezett Abrams harckocsikat felszerelték-e már a programhoz kapcsolódó új szenzorokkal vagy drónok elleni védelmi eszközökkel.

Litvánia földrajzi elhelyezkedése stratégiai szempontból különösen érzékeny, mivel az ország közvetlenül határos az oroszországi kalinyingrádi exklávéval, valamint Oroszország szoros szövetségesével, Fehéroroszországgal. Az amerikai páncélosok jelenléte a Krím 2014-es annektálása után elindított, majd a 2022-es ukrajnai invázió nyomán kibővített védelmi intézkedések része, amelyek a keleti szárny megerősítését és a kollektív védelem biztosítását szolgálják.

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A katonai jelenlét fenntartását a jelenlegi biztonsági helyzet is indokolja, hiszen az európai uniós vezetők 2026 októberében ismét elítélték az ukrán civilek és a kritikus infrastruktúra elleni folyamatos orosz támadásokat, miközben a NATO-tagállamoknak rendszeres légtérsértésekkel, kibertámadásokkal és szabotázsakciókkal kell szembenézniük. Mark Rutte NATO-főtitkár október 14-i nyilatkozatában ugyanakkor leszögezte, hogy a szövetség nem lát közvetlen katonai fenyegetést egyetlen tagállam területével szemben sem, így

a litvániai harckocsi-átcsoportosítás kizárólag a megszokott védelmi és elrettentési célokat szolgálja.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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