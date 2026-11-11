F-35 alkatrész hat centért érdekel? - Hatalmas a botrány a csúcsgép beszerzése körül

A más harci gépektől eltérő logisztikai modellre épülő F-35-ös program egy közös alkatrészbázist használ, amelyből az amerikai légierő, a haditengerészet és a tengerészgyalogság mellett a nemzetközi vásárlók igényeit is kiszolgálják. Idén márciusban ez a készlet nagyjából 26 millió darab alkatrészt számlált, mintegy 31 milliárd dollár értékben.
A jelentés szerint azonban ebből megközelítőleg 17 ezer tétel – amelyek összértéke elérheti a 2,5 milliárd dollárt – egyáltalán nem szerepelt a Pentagon központi logisztikai nyilvántartási rendszerében.
A hiányosságok nem új keletűek, mivel a GAO már 2023-ban jelezte, hogy az egyik fővállalkozó 2018 és 2022 között több mint egymillió, összesen 85 millió dollárnál is többet érő alkatrészt veszített el. A programért felelős közös programiroda (JPO) idén tavasszal még mindig nem tudta megmondani, mi lett ezeknek az eszközöknek a sorsa. A vadászgépnek egyébként két fővállalkozója van, a sárkányszerkezetért a Lockheed Martin, a hajtóművekért pedig a Pratt & Whitney felel. Előbbi vállalattal az amerikai légierő épp idén júliusban kötött egy újabb, 1,6 milliárd dolláros szerződést további pótalkatrészek beszerzésére.
A káosz fő oka, hogy a minisztériumi adatbázis nem képes a valós idejű nyomon követésre, mivel nincs közvetlen összeköttetésben a két fővállalkozó saját készletgazdálkodási rendszereivel. A programiroda csupán a gyártók negyedéves jelentéseire támaszkodhat, így az adatok akár három hónapos csúszásban is lehetnek. Ráadásul a fővállalkozók sincsenek mindig tisztában azzal, hogy az alvállalkozóiknál pontosan mekkora készlet halmozódott fel, a Pentagon pedig csak akkor szerez tudomást egy-egy alkatrész eltűnéséről, ha azt az adott létesítmény személyzete külön észleli és jelenti.
Az adatok megbízhatatlanságát jól mutatja, hogy a 2025 decemberében leadott beszállítói jelentésekben a tételek közel hat százalékánál egy centet vagy annál is kevesebbet tüntettek fel beszerzési árként, ami egyértelmű adatrögzítési hibára utal. A megfelelő ellenőrzési eljárások hiánya miatt a GAO szakemberei még csak megbecsülni sem tudták, hogy a 26 milliós készletből pontosan mennyi tűnhetett el.
A fennakadások a gépek üzembiztonságára és a költséghatékonyságra is rányomják a bélyegüket, a megrendelők pedig egyre határozottabban követelik az ellátási lánc átláthatóságát, hogy megfelelően tudják tervezni saját erőforrásaikat. A GAO szerint a Pentagon egészen addig nem tudja garantálni, hogy a fővállalkozók észszerű áron biztosítsák a flotta megfelelő hadrafoghatóságát, amíg maga a minisztérium sincs tisztában a tulajdonában lévő alkatrészek pontos mennyiségével és kezelésével. A hivatal ezért a veszteségek szigorúbb rögzítését, a jövőbeni hiányokat megelőző trendelemzések bevezetését, valamint a vagyonkezelő tisztek célzott képzését és fokozottabb bevonását javasolta a program irányítóinak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Vezetőszáron vitték bírósági tárgyalására Orbán Áront
Bűnössége esetén akár 10 év börtönt is kaphat.
Újabb kötvénykibocsátásra készül a Google anyacége
Az újabb beruházásokat finanszíroznák belőle.
F-35 alkatrész hat centért érdekel? - Hatalmas a botrány a csúcsgép beszerzése körül
Így kell eltüntetni 2,5 milliárd dollárt.
Új front nyílt a felsőoktatásban: kiberharcra készíti fel hallgatóit az Óbudai Egyetem
Rajnai Zoltánt, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettesét kérdeztük.
Fékezett állapotban a magyar EU-támogatások kifizetései, most jöhet az igazi pályázatdömping
Legalább több év után először nem veszítünk uniós pénzeket az év végén.
Könnyítés a láthatáron: ingyenessé válik több fontos ingatlanügyi eljárás Magyarországon
A bankok is örülhetnek.
Érkeznek a szociális tűzifa-támogatások, összesen öt milliárd forintot oszt szét a kormány
Két borsodi település kapja a legtöbb pénzt.
Megszüntetné az Alkotmánybíróság egy fontos előjogát a kormány
Különös változtatásra készül a Tisza-kabinet a jövő költségvetés farvizén evezve.
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása
Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
A vállalati hatékonyság csendes forradalma: itthon is munkába állhatnak az első részmunkaidős a szoftverrobotok (x)
A Yettel így válaszol a vállalati automatizációs igényekre.
A szemeink előtt rúgja az utolsókat a Trump-tornádó: a világ fogja megfizetni a kudarc árát?
Az Amerika-szakértő megosztotta a várakozásait a Portfolio külpolitikai műsorában.
Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?
Április óta nem láttunk ilyet: mit reagál majd az MNB?
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Borús napok jöhetnek a részvényeseknek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.