F-35 alkatrész hat centért érdekel? - Hatalmas a botrány a csúcsgép beszerzése körül

A más harci gépektől eltérő logisztikai modellre épülő F-35-ös program egy közös alkatrészbázist használ, amelyből az amerikai légierő, a haditengerészet és a tengerészgyalogság mellett a nemzetközi vásárlók igényeit is kiszolgálják. Idén márciusban ez a készlet nagyjából 26 millió darab alkatrészt számlált, mintegy 31 milliárd dollár értékben.

A jelentés szerint azonban ebből megközelítőleg 17 ezer tétel – amelyek összértéke elérheti a 2,5 milliárd dollárt – egyáltalán nem szerepelt a Pentagon központi logisztikai nyilvántartási rendszerében.

A hiányosságok nem új keletűek, mivel a GAO már 2023-ban jelezte, hogy az egyik fővállalkozó 2018 és 2022 között több mint egymillió, összesen 85 millió dollárnál is többet érő alkatrészt veszített el. A programért felelős közös programiroda (JPO) idén tavasszal még mindig nem tudta megmondani, mi lett ezeknek az eszközöknek a sorsa. A vadászgépnek egyébként két fővállalkozója van, a sárkányszerkezetért a Lockheed Martin, a hajtóművekért pedig a Pratt & Whitney felel. Előbbi vállalattal az amerikai légierő épp idén júliusban kötött egy újabb, 1,6 milliárd dolláros szerződést további pótalkatrészek beszerzésére.

A káosz fő oka, hogy a minisztériumi adatbázis nem képes a valós idejű nyomon követésre, mivel nincs közvetlen összeköttetésben a két fővállalkozó saját készletgazdálkodási rendszereivel. A programiroda csupán a gyártók negyedéves jelentéseire támaszkodhat, így az adatok akár három hónapos csúszásban is lehetnek. Ráadásul a fővállalkozók sincsenek mindig tisztában azzal, hogy az alvállalkozóiknál pontosan mekkora készlet halmozódott fel, a Pentagon pedig csak akkor szerez tudomást egy-egy alkatrész eltűnéséről, ha azt az adott létesítmény személyzete külön észleli és jelenti.

Az adatok megbízhatatlanságát jól mutatja, hogy a 2025 decemberében leadott beszállítói jelentésekben a tételek közel hat százalékánál egy centet vagy annál is kevesebbet tüntettek fel beszerzési árként, ami egyértelmű adatrögzítési hibára utal. A megfelelő ellenőrzési eljárások hiánya miatt a GAO szakemberei még csak megbecsülni sem tudták, hogy a 26 milliós készletből pontosan mennyi tűnhetett el.

A fennakadások a gépek üzembiztonságára és a költséghatékonyságra is rányomják a bélyegüket, a megrendelők pedig egyre határozottabban követelik az ellátási lánc átláthatóságát, hogy megfelelően tudják tervezni saját erőforrásaikat. A GAO szerint a Pentagon egészen addig nem tudja garantálni, hogy a fővállalkozók észszerű áron biztosítsák a flotta megfelelő hadrafoghatóságát, amíg maga a minisztérium sincs tisztában a tulajdonában lévő alkatrészek pontos mennyiségével és kezelésével. A hivatal ezért a veszteségek szigorúbb rögzítését, a jövőbeni hiányokat megelőző trendelemzések bevezetését, valamint a vagyonkezelő tisztek célzott képzését és fokozottabb bevonását javasolta a program irányítóinak.

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