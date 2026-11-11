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Fordulat: Putyin kész tárgyalóasztalhoz ülni az európai nagyhatalom vezetőjével
Globál

Fordulat: Putyin kész tárgyalóasztalhoz ülni az európai nagyhatalom vezetőjével

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Vlagyimir Putyin orosz elnök nyitott a párbeszédre az európai vezetőkkel, így Friedrich Merz német kancellárral is - közölte a Kreml az orosz állami TASZSZ hírügynökség tudósítása szerint. A moszkvai reakció azután érkezett, hogy a német kancellár nem zárkózott el egy személyes találkozótól a decemberi G20-csúcson.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov újságíróknak nyilatkozva

megerősítette, hogy az orosz államfő hajlandó felvenni a kapcsolatot az európai tisztviselőkkel.

A szóvivőt azt követően kérdezték erről, hogy Friedrich Merz a minap úgy fogalmazott,

a német kancellárnak is muszáj valamikor beszélnie Putyinnal.

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A német kancellár hozzátette, hogy a december 14-15-én esedékes miami G20-csúcson nem térne ki egy Vlagyimir Putyinnal folytatandó megbeszélés elől.

Még nincs döntés Putyin részvételéről az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő G20-csúcstalálkozón, de Putyin mindig is azt mondta, és továbbra is azt mondja, hogy nyitott a kapcsolatfelvételre mindenkivel, beleértve az európaiakat is

- jegyezte meg Peszkov. Amikor arról kérdezték, hogy ez Merzre is vonatkozik-e, úgy felelt: "Természetesen."

Miután Merz múlt héten belengette a találkozó lehetőségét, a német szövetségi kormány szóvivőhelyettese hétfőn azt hangsúlyozta, hogy

a német vezetés mindig is nyitott volt a párbeszédre, ám annak valódi értelmet kell adni, a puszta beszélgetés kedvéért ugyanis felesleges tárgyalóasztalhoz ülni.

Steffen Meyer szerint a kapcsolatfelvétel csak a megfelelő feltételek teljesülése és világosan meghatározott célok mentén jöhet létre, amennyiben mindkét fél nyitott az érdemi egyeztetésre. Meyer leszögezte, hogy a német kormány nem kíván látszattárgyalásokban részt venni, de ha eljön a megfelelő pillanat, a kancellár élni fog a lehetőséggel.

A német szóvivő ugyanakkor az Ukrinform tudósítása alapján rámutatott, hogy Berlin eddig semmilyen jelét nem látta annak, hogy Moszkva változtatott volna a békés rendezéssel kapcsolatos álláspontján. Mint fogalmazott, a Kreml részéről továbbra sem tapasztalható komoly szándék egy igazságos és tartós békéről szóló, érdemi egyeztetésre.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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