Gigászi büntetést kapott a Meta: súlyos beavatkozással vádolják a választásba

Brazíliában kedden mintegy 1,2 millió euró (437 millió forint) értékű pénzbírságot szabott ki a legfelsőbb választási törvényszék a Meta amerikai techvállalatra, a vádak szerint ugyanis a platformjain nem részesítette egyenlő elbánásban az október végi elnökválasztás két jelöltjét.

A választáson győzelmet arató baloldali elnök, Luis Inácio "Lula" da Silva azzal vádolta meg a Facebook, az Instagram és a WhatsApp tulajdonosát, hogy

"az algoritmus manipulálásával" beavatkozott a kampányba jobboldali riválisa, Flávio Bolsonaro javára.

A bíróság azt a vádat nem tartotta bizonyítottnak, hogy szándékosan torzítani akarták volna a választás kimenetelét, de azt megalapozottnak tartotta, hogy a Meta felületein nem egyenlő módon kezelték a két jelöltet, és ezért egyhangúlag 7,5 millió real pénzbírságot szabott ki.

A Meta tagadta, hogy ilyesmi történt volna, és "technikai problémákra" hivatkozott, ami nem kizárólag Brazíliát érintette.

Választási győzelme után Lula azt ígérte, szigorítani fogja a közösségi média felügyeletét Brazíliában.

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