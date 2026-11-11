Hajmeresztő: az oroszok szerint Ukrajna titokban már atomfegyvert robbantott – Azt állítják, bizonyítékuk van

Az orosz állami média azt terjeszti, hogy Ukrajna már élesben tesztel nukleáris fegyvereket.

Az állítólagos atomfegyver-kísérlet Jurij Knutov orosz haditechnikai szakértőtől származik, aki a Moszkovszkij Komszomolecnek nyilatkozva beszélt egy rejtélyes földrengés-sorozatról, amely november 10-én rázta meg állítása szerint Ukrajnát.

Az MK arról ír: Szergej Lebedev, az oroszbarát „nyikolaivi ellenállás” vezetője szerint tegnap földrengés rázta meg Kijev, Zsitomir, Vinnyicia és Dnyipropetrovszk régiókat – a helyi lakosság fölébredt rá, a bútorok, szobák remegni kezdtek.

Knutov arról beszél:

szerinte a földrengéseket egy föld alatt folytatott nukleáris fegyverkísérlet okozta Ukrajna területén.

Arra is kitér, hogy szerinte egy kis méretű, harcászati atomfegyvert robbantottak fel Ukrajnában, a fejlesztésben Párizs és London segített Kijevnek.

Azt javasolta az orosz haderőnek, hogy mérjen pusztító, átfogó csapásokat Ukrajnára, ahogy teszi ezt Izrael is ellenfelei ellen a Közel-Keleten.

Knutov megjegyzi azt is: elképzelhető, hogy a földrengéseket nem titkos atomfegyver-kísérlet okozta, hanem az, hogy az orosz haderő felrobbantott egy földalatti fegyverraktárt.

Miért beszél az orosz média ukrán atomfegyverről?

A 2022-ben indított, Ukrajna elleni invázió egyik visszatérő toposza az orosz médiában, vezetői nyilatkozatokban, hogy Kijev atomfegyvert akar, akart fejleszteni, mellyel nukleáris csapást tudnak mérni Oroszországra – erről Vlagyimir Putyin elnök is beszélt korábban, aki szerint Kijevnek megvan ehhez a technológiai háttere a szovjet időkből.

Tény és való, hogy Zelenszkij elnök is beszélt arról, hogy Ukrajnának szüksége van atomfegyverekre, többször is az orosz invázió megindulása után.

Egyelőre azonban nincs semmi jele annak, hogy a beszerzés megindult volna: Ukrajna atomhatalommá való emelése, főleg a mostani háborús időkben, még a NATO-n belül is heves ellenállásba ütközik.

Addig is: Oroszország a nukleáris fenyegetés fenntartásával fokozni tudja a harci kedvet a lakosság körében, fenn tudja tartani a toborzási számokat, meg tudja indokolni a háború szükségességét azzal, hogy ilyen történeteket pörgetnek az állami médiában.

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