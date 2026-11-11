Hírszerzési jelentés: hatalmas kudarcot vallott Donald Trump háborús terve

A lap egy meg nem nevezett nyugati hírszerzési szervezet információira hivatkozva az írja: a perzsa állam hagyományos haderejét nagyrészt felőrölték a támadások, de
az országnak még mindig legalább 1700 ballisztikus rakétája maradt.
Emellett az Iszlám Forradalmi Gárda kedden videófelvételt tett közzé egy új, föld alatti rakétabázisról is. Jim Lamson, a londoni King's College kutatója és a CIA korábbi elemzője rámutatott arra, hogy bár a légicsapások visszavetették a tömeggyártást,
a háború előtt felhalmozott alkatrészekből Teherán továbbra is képes fegyvereket összeszerelni, és arzenáljában még több ezer Sahed típusú csapásmérő drón is lehet.
Nyugati tisztviselők szerint ráadásul Oroszország is ellátja támadófegyverekkel az országot, bár ezek pontos típusa és mennyisége nem ismert.
Amerikai vezetők, köztük Donald Trump amerikai elnök, rendszeresen arról beszélnek a tavaszi háború óta, hogy teljesen megsemmisítették az iráni hadiipart és rakétaállományt.
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