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Hírszerzési jelentés: hatalmas kudarcot vallott Donald Trump háborús terve
Globál

Hírszerzési jelentés: hatalmas kudarcot vallott Donald Trump háborús terve

Portfolio
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Az iráni hadiipar elleni intenzív amerikai és izraeli légicsapások ellenére a pezsa állam továbbra is mintegy 50 ballisztikus rakétát képes előállítani havonta - írta meg a Bloomberg hírszerzési adatokra hivatkozva.

A lap egy meg nem nevezett nyugati hírszerzési szervezet információira hivatkozva az írja: a perzsa állam hagyományos haderejét nagyrészt felőrölték a támadások, de

az országnak még mindig legalább 1700 ballisztikus rakétája maradt.

Emellett az Iszlám Forradalmi Gárda kedden videófelvételt tett közzé egy új, föld alatti rakétabázisról is. Jim Lamson, a londoni King's College kutatója és a CIA korábbi elemzője rámutatott arra, hogy bár a légicsapások visszavetették a tömeggyártást,

a háború előtt felhalmozott alkatrészekből Teherán továbbra is képes fegyvereket összeszerelni, és arzenáljában még több ezer Sahed típusú csapásmérő drón is lehet.

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Nyugati tisztviselők szerint ráadásul Oroszország is ellátja támadófegyverekkel az országot, bár ezek pontos típusa és mennyisége nem ismert.

Amerikai vezetők, köztük Donald Trump amerikai elnök, rendszeresen arról beszélnek a tavaszi háború óta, hogy teljesen megsemmisítették az iráni hadiipart és rakétaállományt.

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Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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