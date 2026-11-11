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Kiakadt Kijev: Putyin álomvilágban él, teljesen el van tájolva Oroszország
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Kiakadt Kijev: Putyin álomvilágban él, teljesen el van tájolva Oroszország

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Volodimir Zelenszkij szerint Oroszország téves információkra támaszkodott a frontvonalak állásáról a tárgyalások során. Az ukrán elnök úgy véli, Moszkva ragaszkodott ahhoz, hogy a valósnál több területet foglalt el - írja az Ukrajinszka Pravda.

Zelenszkij egy tegnapi sajtótájékoztatón számolt be az egyeztetésekről. Elmondása szerint az orosz katonai és hírszerzési képviselők

szentül állították, hogy már elfoglalták a Donyec-medence azon felét is, amely továbbra is ukrán kézen van.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy nem csupán egyetlen faluról, hanem egy nagy kiterjedésű térségről van szó.

Az ukrán tárgyalódelegáció azonnal visszautasította ezeket a kijelentéseket, és videófelvételekkel bizonyította, hogy a vitatott területeket továbbra is Kijev ellenőrzi - állította Zelenszkij.

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Szóval ez egy probléma. Szerintem Putyin egy kicsit más információkban él. Másik valóságban. És természetesen azt mondja Amerikának, hogy «nézzék, egy-három hónapra van szükségem, hogy teljesen megszálljuk Ukrajna keleti részét»

- mondta. Mint fogalmazott, papíron bárki felrajzolhat egy teljes megszállást mutató térképet, ám ez ettől függetlenül nem felel meg a valóságnak.

Zelenszkij elmondása szerint a találkozón jelen lévő Alexus Grynkewich, a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnoka szintén megerősítette, hogy az ukránok által bemutatott harctéri térkép áll közelebb a valósághoz.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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