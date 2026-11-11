Kimondta a republikánus képviselő: süllyedő hajó a Republikánus Párt, ahol mindenki a fedélzeten marad

A süllyedő Titanic utasaihoz hasonlította saját pártját Thomas Massie republikánus képviselő, miután frakciótársai megakadályozták, hogy alkotmányos vádeljárás induljon Pete Hegseth védelmi miniszter ellen. A sikertelen indítvány jól mutatja, hogy a súlyos félidős választási vereség ellenére a republikánusok továbbra sem mernek szembemenni Donald Trump elnök akaratával - írja a Guardian.

A szavazásra egy héttel azután került sor, hogy a Republikánus Párt az elmúlt több mint fél évszázad legrosszabb félidős választási eredményét produkálva elveszítette többségét a szenátusban és a képviselőházban is.

A Hegseth elleni voksolás kudarca Massie képviselő szerint jól rávilágított arra, hogy

a republikánus törvényhozók még a választási bukás után is óvakodnak attól, hogy keresztezzék az elnök útját, aki korábban egyértelműen biztosította támogatásáról a védelmi minisztert.

Tudják, hogy süllyed a hajó, de eltökélték, hogy a fedélzeten maradnak"

– fogalmazott Massie, aki az elnökkel való szakítása után már el is veszítette a saját előválasztását.

Bár a vezető demokrata politikusok jelezték, hogy támogatják a védelmi miniszter elmozdítását célzó határozatot, a republikánusok egy eljárási manőverrel megbuktatták a kezdeményezést, és az igazságügyi bizottsághoz utalták az ügyet. A keddi szavazáson a javaslat 211–204 arányban, nagyrészt párthovatartozás mentén ment át. A republikánusok közül egyedül Massie szavazott nemmel, csatlakozva az egységesen tiltakozó demokrata frakcióhoz.

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