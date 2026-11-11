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Kongatják a vészharangot: sorakoznak a hadihajók a feszült térségben, egyetlen műveletre készülnek
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Kongatják a vészharangot: sorakoznak a hadihajók a feszült térségben, egyetlen műveletre készülnek

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Kína nagyszabású hozzáférés-megtagadási (A2/AD) hadgyakorlatot tart a Csendes-óceán nyugati részén a Liaoning repülőgép-hordozó és más flottaegységek bevonásával – erősítette meg Ku Li-hsziung tajvani védelmi miniszter.

A megnövekedett katonai aktivitásra már a múlt héten figyelmeztetett a tajvani vezetés. Vu Csao-hszie, a Nemzetbiztonsági Tanács főtitkára korábban arról számolt be, hogy több mint száz kínai haditengerészeti és parti őrségi hajó tevékenykedik Tajvan partjainál, a Dél-kínai-tengeren és a Csendes-óceán térségében. Ezzel párhuzamosan a védelmi tárca a sziget körül felbukkanó kínai harci gépek számának ugrásszerű növekedését is regisztrálta. A miniszter által említett hozzáférés-megtagadási és területlezárási (A2/AD) műveletek katonai szempontból

azt a célt szolgálják, hogy egy esetleges fegyveres konfliktus során megakadályozzák a külső erők beavatkozását.

Tajvan esetében ez a gyakorlatban az Egyesült Államok és más szövetségesek távol tartását jelentené egy pekingi támadás idején. A kínai védelmi minisztérium egyelőre nem reagált a tajvani kijelentésekre, ám a múlt hónapban még szokásos éves rutinként jellemezte a Liaoning harccsoport nyílt tengeri gyakorlatozását, amely szerintük nem irányul egyetlen konkrét ország ellen sem.

A mostani erődemonstráció politikailag rendkívül érzékeny időszakban zajlik. A jövő héten a kínai Sencsenben rendezik meg az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóját, ahol Donald Trump amerikai elnök várhatóan ismét találkozik Hszi Csin-ping kínai államfővel, ráadásul Tajvanon a hónap végén helyhatósági választásokat is tartanak. Ku Li-hsziung szerint az ilyen jellegű katonai elrettentés aláássa az indo-csendes-óceáni térség békéjét és stabilitását, ezért Tajpej a szövetségesekkel folyamatosan hírszerzési adatokat cserélve, közös felderítési eszközökkel figyeli a kínai lépéseket.

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A nyílt katonai nyomásgyakorlás mellett a védelmi miniszter a kínai befolyásszerzés és kémkedés veszélyeire is kitért, különös tekintettel a technológiai szektorra és a védelmi kutatásokra, ami az Nvidia vezérigazgatóját, Jensen Huangot érintő közelmúltbeli incidens kapcsán került a figyelem középpontjába. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy

szigorú protokollokkal védik az érzékeny adatokat, és a hatályos nemzetbiztonsági törvények értelmében a minisztérium még a parlamenti képviselőktől is megtagadhatja a minősített védelmi kutatási adatok kiadását.

A tárca emellett tovább szigorítja a beépülés elleni intézkedéseket és a teljes katonai személyzet nemzetbiztonsági átvilágítását.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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