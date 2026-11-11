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Lehullott a lepel a titkos csatornáról Kijevben: többet ártott, mint amennyit használt Zelenszkij jobbkeze?
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Lehullott a lepel a titkos csatornáról Kijevben: többet ártott, mint amennyit használt Zelenszkij jobbkeze?

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Többet ártott, mint amennyit használt az a háttércsatorna, amelyet Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője tartott fenn Donald Trump nemrég lemondott kabinetfőnökével, Susie Wilesszal – derült ki a Kyiv Independent tényfeltáró cikkéből. A két tanácsadó közötti közvetlen kommunikáció komoly félreértésekhez vezetett, és érdemben rontotta Kijev, valamint a Fehér Ház viszonyát.

A nem hivatalos kommunikációs csatorna Trump 2025. januári beiktatása után nyílt meg, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal bízta meg Jermakot, hogy építsen ki közvetlen kapcsolatot a legmagasabb rangú amerikai tisztviselőkkel.

Jermak és Wiles hónapokon át rendszeresen egyeztetett egymással.

Ennek 2025 novemberében vége szakadt, amikor az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) házkutatást tartott Jermak otthonában, aki a botrány hatására lemondott posztjáról. Nemrég Wiles is távozott a Fehér Házból, miután a Republikánus Párt súlyos vereséget szenvedett a félidős választásokon, és elvesztette a többségét a Kongresszus mindkét házában.

Magas rangú ukrán és amerikai kormányzati források szerint

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a háttérben zajló kommunikáció kifejezetten károsnak bizonyult, mivel Jermak rendszeresen félreértette az amerikaiak stílusát.

Amikor Wiles pusztán diplomáciai udvariasságból annyit felelt egy-egy kérésre, hogy "meglátja, mit tehet az ügyben", Jermak ezt konkrét ígéretként értékelte. Az így született "megállapodásokat" aztán személyes sikerként és kész tényként tálalta Zelenszkijnek, ami később számos feszültséget szült a két ország között.

Egy, a Trump-adminisztrációhoz közel álló forrás szerint

az Ovális Irodában történt hírhedt szóváltás is nagyrészt annak volt betudható, hogy Jermak félreértelmezte a Fehér Házban uralkodó hangulatot.

Jermak nem mérte fel, hogy ő maga mennyire ellenszenves az amerikai vezetés számára, és az ukrán ügyekért felelős korábbi amerikai különmegbízott, Keith Kellogg tanácsát is lesöpörte az asztalról, aki előzetesen próbálta lebeszélni Zelenszkijt a találkozóról.

A Kyiv Independentnek nyilatkozó források szerint, amikor 2025 második felében egyre több korrupciós vád merült fel Jermakkal szemben,

az ukrán elnök jobbkeze szándékosan elkezdte aláásni a trump-kormányzat egyik leginkább ukránpárti tagjának számító Kellogg tekintélyét.

Egy ponton teljesen megszakította vele a kapcsolatot, noha a különmegbízott még hivatalban volt. Jermak ezzel a lépéssel Kellogg utódjának, Steve Witkoffnak próbált imponálni, abban a tévhitben élve, hogy a személyes karizmájával bárkit képes meggyőzni.

Jermak korábban a Biden-féle Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadójával, Jake Sullivannel folytatott egyeztetéseit is barátságként élte meg, Sullivan azonban ezt egyáltalán nem így fogta fel, sőt a hatalomátadáskor még figyelmeztette is a Trump-stáb egyik kulcsemberét Jermak miatt. Az elnöki hivatal egykori vezetőjét egyébként az európai partnerek sem kedvelték igazán, csupán azért tárgyaltak vele a bukása előtt, mert Zelenszkij legfőbb bizalmasaként nem lehetett megkerülni.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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