Lezárult a béketárgyalás Kijev és Moszkva között, riadót fújtak a NATO keleti szárnyán - Háborús híreink szerdán

Dezinformáció és provokáció lehet az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közleménye arról, hogy lengyel ügynökhálózatot számoltak fel a kalinyingrádi régióban - írta Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálati miniszter szóvivője szerdán az X-en.

A titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter szóvivőjeként nem kommentálom az orosz szolgálatok által interneten közzétett anyagokat

- áll Dobrzynski bejegyzésében.

Annak kapcsán, hogy az FSZB a lengyel állami ünnepen, a függetlenség napján tette közzé az információt, a szóvivő megjegyezte: különösen ezen a napon "újabb provokációnak és dezinformációnak tekinti" az orosz közlést.

Az FSZB szerdai közleménye szerint

letartóztatták a lengyel katonai hírszerzés és belbiztonság egy-egy ügynökét, akik ellen kémkedés címén büntetőeljárás indult.

További hét lengyel állampolgárt eltiltottak az Oroszországba való beutazástól a lengyel titkosszolgálatokkal állítólag fennálló kapcsolataik miatt.

Marcin Wewiór külügyi szóvivő az interia.pl hírportálnak elmondta: ellenőrzik az orosz fél információit. "Először is nagyon óvatosan bánnék az FSZB-től származó információkkal" - jelentette ki.

Rámutatott arra is, hogy Moszkva a kétoldalú megállapodás alapján köteles hivatalosan értesíteni Varsót a lengyel állampolgárok letartóztatásáról. A lengyel rendőrség november elején közölte: szabotázsakciók veszélye miatt megelőző műveletet indított a kalinyingrádi orosz exklávéval közös határnál, emiatt több lengyelországi vajdaság rendőrségét mozgósították.

(MTI)