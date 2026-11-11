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Lezárult a béketárgyalás Kijev és Moszkva között, riadót fújtak a NATO keleti szárnyán - Háborús híreink szerdán
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Lezárult a béketárgyalás Kijev és Moszkva között, riadót fújtak a NATO keleti szárnyán - Háborús híreink szerdán

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Lezárult az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalás második napja Abu-Dzabiban, a felek nagyszabású hadifogolycseréről állapodtak meg. Az ukrán küldött optimistán nyilatkozott, Donald Trump elnöki megbízottjai pedig holnap Moszkvába utazhatnak, hogy Vlagyimir Putyinnal találkozzanak. Drónok miatt riasztották a NATO vadászgépeit és óvóhelyre küldték a lakosságot a balti államokban szerda reggel, miközben súlyos csapások érték Oroszország északnyugati részét és több ukrán várost is. A Leningrádi terület felett legalább 150 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem, a támadások tüzet és transzformátor-vészleállást okoztak Oroszország második legnagyobb kikötőjében, Uszty-Lugában. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.
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Vlagyimir Putyin: közelebb kerültünk a háború lezárásához

Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy véli, hogy az Egyesült Államok közvetítésével zajló Abu-dzabi tárgyalások közelebb hozták a békét Oroszország és Ukrajna között. Ezt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó, az orosz tárgyalódelegáció vezetője közölte a november 10–11-i egyeztetések eredményeit értékelve, hozzátéve, hogy egyes kérdésekben már sikerült közös nevezőre jutniuk a feleknek - közölte a RBK.

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Vlagyimir Putyin: közelebb kerültünk a háború lezárásához
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Óriási a baj Kijevben: sötétségbe borul az ukrán főváros

Áramhiány miatt ideiglenesen lekapcsolják a közvilágítást Kijevben, hogy ezzel is biztosítsák a legfontosabb városi létesítmények folyamatos energiaellátását. A korlátozás alól csupán a riasztórendszereket is tápláló hálózati elemek jelentenek kivételt, ám ezek is csak korlátozott ideig működnek majd - számolt be az EPravda.

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Óriási a baj Kijevben: sötétségbe borul az ukrán főváros
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Elmondta Moszkva, hogy képzelik el Európa jövőjét: háromféle forgatókönyv van

Oroszország új biztonsági rendszert szeretne látni Európában, erre egész pontosan három lehetséges forgatókönyvet lát most Moszkva, ezt egy orosz diplomata bejelentése alapján írta meg az UNN.

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Elmondta Moszkva, hogy képzelik el Európa jövőjét: háromféle forgatókönyv van
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Fordulat: Putyin kész tárgyalóasztalhoz ülni az európai nagyhatalom vezetőjével

Vlagyimir Putyin orosz elnök nyitott a párbeszédre az európai vezetőkkel, így Friedrich Merz német kancellárral is - közölte a Kreml az orosz állami TASZSZ hírügynökség tudósítása szerint. A moszkvai reakció azután érkezett, hogy a német kancellár nem zárkózott el egy személyes találkozótól a decemberi G20-csúcson.

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Fordulat: Putyin kész tárgyalóasztalhoz ülni az európai nagyhatalom vezetőjével
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Zelenszkij: Európának is ott a helye az asztalnál

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán kijelentette, hogy Európának is helyet kell kapnia az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalóasztalnál, az Egyesült Államoknak pedig nyomást kell gyakorolnia Moszkvára. Az ukrán államfő az Abu-Dzabiban tartott háromoldalú béketárgyalásokat követően ismertette álláspontját.

Az ukrán tárgyalódelegáció beszámolója után Zelenszkij az X közösségi oldalon hangsúlyozta, hogy Kijev legfőbb célja a fegyveres konfliktus mielőbbi lezárása, méghozzá igazságos békével. Az elnök hozzátette, hogy meglátásuk szerint az európai partnereknek a valódi diplomáciai folyamatok minden egyes szakaszában képviseltetniük kell magukat.

(Reuters)

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Lezárult a béketárgyalás: nagyszabású megállapodást kötött Ukrajna és Oroszország

Nagyszabású hadifogolycseréről állapodott meg Oroszország és Ukrajna - jelentette be Vlagyimir Megyinszkij orosz küldöttségvezető szerdán Abu-Dzabiban, a háromoldalú ukrajnai rendezési tárgyalások lezárása nyomán tartott sajtótájékoztatóján. A tervezett fogolycsere részleteiről későbbre ígért tájékoztatást.

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Lezárult a béketárgyalás: nagyszabású megállapodást kötött Ukrajna és Oroszország
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Egykor mesterinek tűnt, mostanra zátonyra futott Putyin és Hszi Csinping nagy terve

Az amerikai másodlagos szankciók nyomására Oroszország gyakorlatilag feladta azt a törekvését, hogy a nemzetközi kereskedelemben a kínai jüannal váltsa ki a dollárt. Bár a Kínával folytatott áruforgalom továbbra is bővül, az orosz exportbevételeken belül a jüan aránya idén a felére, 22 százalékra zuhant a 2024 közepén mért csúcshoz képest, miközben az ázsiai kivitel 69 százalékát már rubelben egyenlítik ki. A visszavonulás miatt az orosz vállalatok nemzetközi utalásai jelentősen lelassultak, megdrágultak és kiszámíthatatlanná váltak - írta a Bloomberg.

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Egykor mesterinek tűnt, mostanra zátonyra futott Putyin és Hszi Csinping nagy terve
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Nem kontaktál az európaiakkal az orosz delegáció

A Kreml szerdán közölte, hogy az Abu Dhabiban zajló béketárgyalásokon részt vevő orosz delegáció nem lépett kapcsolatba az ott tartózkodó európai diplomatákkal, és nem is tervezték a kapcsolatfelvételt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy újságírókkal folytatott telefonbeszélgetés során azt is elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt az orosz delegáció folyamatosan tájékoztatja a tárgyalásokról.

(Reuters)

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Új pusztító fegyvertípussal rukkolt elő Moszkva: keményen feladják a leckét az ukrán légvédelemnek

Miközben az ukrán légvédelem még az orosz sugárhajtású drónokhoz próbál alkalmazkodni, Moszkva máris egy újabb fegyvertípus tömeggyártására állt rá - írja az Ukrajinszka Pravda. A kis méretű robotrepülőgépek lényegében a hagyományos robotrepülőgépek ("cirkálórakéták") kicsinyített másai, amelyek a nagy hatótávolságú drónok alkatrészeiből és robbanófejeiből állnak, ám a 600 km/h feletti sebességük és az alacsony repülési magasságuk miatt sokkal nehezebb őket elfogni. Sajtóértesülések és nyilvános adatok alapján Oroszország 2027-ben már több tízezer kis robotrepülő gyártását tervezi, ami teljesen új kihívás elé állítja az ukrán légvédelmet.

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Új pusztító fegyvertípussal rukkolt elő Moszkva: keményen feladják a leckét az ukrán légvédelemnek
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Megszólalt a litván miniszterelnök a riadóról

MInt megírtuk, drónberepülések miatt néhány órára riadót fújtak kedd éjszaka a balti államokban, az embereket felszólították, hogy húzódjanak biztonságos helyre.

Bár sérültekről nem érkeztek jelentések, a NATO vadászgépeit aktiválták. Litvániában az egyik riadó az ország második legnépesebb városát, a 300 ezres Kaunast érintette.

Mindaugas Sinkevicius litván kormányfő azt mondta:

négy drónt észleltek a térségben, "nehéz éjszakájuk" volt.

A Facebookon a miniszterelnök közölte, hogy Litvánia északi részén megkísérelték lelőni az egyik drónt. Később egy NATO-rakéta törmelékeit találták meg a földön.

Finnország ideiglenesen légtérzárat és tengeri korlátozásokat vezetett be szerdán a Finn-öböl keleti részén. Az elővigyázatosságból hozott intézkedéseket rövid időn belül feloldották - közölte a finn hadsereg.

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Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán

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Varsó szerint provokál az FSZB

Dezinformáció és provokáció lehet az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közleménye arról, hogy lengyel ügynökhálózatot számoltak fel a kalinyingrádi régióban - írta Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálati miniszter szóvivője szerdán az X-en.

A titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter szóvivőjeként nem kommentálom az orosz szolgálatok által interneten közzétett anyagokat

- áll Dobrzynski bejegyzésében.

Annak kapcsán, hogy az FSZB a lengyel állami ünnepen, a függetlenség napján tette közzé az információt, a szóvivő megjegyezte: különösen ezen a napon "újabb provokációnak és dezinformációnak tekinti" az orosz közlést.

Az FSZB szerdai közleménye szerint

letartóztatták a lengyel katonai hírszerzés és belbiztonság egy-egy ügynökét, akik ellen kémkedés címén büntetőeljárás indult.

További hét lengyel állampolgárt eltiltottak az Oroszországba való beutazástól a lengyel titkosszolgálatokkal állítólag fennálló kapcsolataik miatt.

Marcin Wewiór külügyi szóvivő az interia.pl hírportálnak elmondta: ellenőrzik az orosz fél információit. "Először is nagyon óvatosan bánnék az FSZB-től származó információkkal" - jelentette ki.

Rámutatott arra is, hogy Moszkva a kétoldalú megállapodás alapján köteles hivatalosan értesíteni Varsót a lengyel állampolgárok letartóztatásáról. A lengyel rendőrség november elején közölte: szabotázsakciók veszélye miatt megelőző műveletet indított a kalinyingrádi orosz exklávéval közös határnál, emiatt több lengyelországi vajdaság rendőrségét mozgósították.

(MTI)

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Koreckij: hat villamosenergia-alállomást támadott Oroszország

Oroszország hat nagy villamosenergia-alállomást támadott meg Ukrajna négy középső régiójában - közölte szerdán Szerhij Koreckij ukrán kormányfő a Telegramon.

Tájékoztatása szerint Oroszország az éjszaka folyamán 10 ukrán régiót támadott meg, és öt olyan fontos energia-alállomást talált el, amelyek a régiók közötti villamosenergia-átvitelt biztosítják. Az említett alállomások Poltava, Dnyipropetrovszk, Vinnicja és Kirovohrad megyékben találhatók.

Hozzátette, hogy az energetikai infrastruktúra mellett az orosz erők Ukrajna keleti és középső részén található vasútvonalakra is csapást mértek.

Ukrajna északi részén, Szumi megye egy részén nagymértékű áramkimaradás történt - számolt be a Szumioblenerho vállalat. A cég a Telegramon azt írta: "Kiterjedt vészhelyzeti áramkimaradás történt Szumi megye egy részén".

Az áramellátás nélkül maradt fogyasztók számát és a helyreállítás időpontját nem közölte a vállalat.

(MTI)

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Megszellőztették, mi Kijev célja a béketárgyaláson – Ismét asztalhoz ült Ukrajna és Oroszország

Folytatódtak szerdán Abu-Dzabiban az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások Kijev és Moszkva között a több mint négy éve tartó háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítések keretében - közölte az ukrán delegáció vezetője.

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Megszellőztették, mi Kijev célja a béketárgyaláson – Ismét asztalhoz ült Ukrajna és Oroszország
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Új helységek elfoglalásáról tett bejelentést Moszkva

Elfoglalta Silivka települést a donyecki és Voszkreszenkát a zaporizzsjai régióban az orosz hadsereg - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

(MTI)

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Erősítést küldött a NATO keleti szárnyára Washington: az orosz határra érkeztek a harckocsik

Litvániába érkeztek az amerikai hadsereg M1A2 SEPv2 Abrams típusú harckocsijai az Atlantic Resolve művelet keretében. A páncélosok átcsoportosítása a NATO keleti szárnyát és a szövetség elrettentő képességét erősíti az elhúzódó orosz–ukrán háború árnyékában, ráadásul lehetőséget teremt a szövetséges erőkkel való közös kiképzésre is - írta az Army Recognition.

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Erősítést küldött a NATO keleti szárnyára Washington: az orosz határra érkeztek a harckocsik
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Kiakadt Kijev: Putyin álomvilágban él, teljesen el van tájolva Oroszország

Volodimir Zelenszkij szerint Oroszország téves információkra támaszkodott a frontvonalak állásáról a tárgyalások során. Az ukrán elnök úgy véli, Moszkva ragaszkodott ahhoz, hogy a valósnál több területet foglalt el - írja az Ukrajinszka Pravda.

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Kiakadt Kijev: Putyin álomvilágban él, teljesen el van tájolva Oroszország
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Nukleáris háborútól tart az európai atomhatalom Oroszország ellen – Tiszta vizet öntenének a pohárba

Franciaország egyértelmű katonai doktrína kidolgozására sürgeti Németországot a nagy hatótávolságú rakéták esetleges oroszországi bevetésével kapcsolatban - értesült hat forrásból a Financial Times. Párizs attól tart, hogy enélkül félreértések alakulhatnak ki egy esetleges konfliktus során, ami akaratlanul is nukleáris háborúba sodorhatja Európát. A két ország jelenleg arról tárgyal, hogyan hangolhatnák össze a mélységi precíziós csapásokra vonatkozó német elképzeléseket a francia nukleáris stratégiával.

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Nukleáris háborútól tart az európai atomhatalom Oroszország ellen – Tiszta vizet öntenének a pohárba
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Hajmeresztő: az oroszok szerint Ukrajna titokban már atomfegyvert robbantott – Azt állítják, bizonyítékuk van

Az orosz állami média azt terjeszti, hogy Ukrajna már élesben tesztel nukleáris fegyvereket.

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Hajmeresztő: az oroszok szerint Ukrajna titokban már atomfegyvert robbantott – Azt állítják, bizonyítékuk van
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Zsitomirt és Zaporizzsját lőtte Moszkva

Négyen Zsitomir megyében, hatan pedig Zaporizzsja környékén sebesültek meg az orosz hadsereg szerdára virradóra Ukrajnában végrehajtott légicsapásaiban, emellett lakóépületek, valamint infrastrukturális és energetikai létesítmények is megrongálódtak - jelentették az ukrán hatóságok.

Vitalij Bunecsko, Zsitomir megye katonai kormányzója arról számolt be a Telegramon, hogy az orosz drónok kedd estétől több hullámban támadták a Kijevtől nyugatra fekvő megye energetikai, közlekedési és üzemanyag-ellátó infrastruktúrájának létesítményeit. Lakóházak, egy iparvállalat és legalább 20 gépjármű is kárt szenvedett - fűzte hozzá.

Orosz dróncsapás érte kedden késő este Zaporizzsja megye egyik nagyközségét, aminek következtében hatan megsebesültek - tudatta az állami katasztrófavédelem szerdán reggel. A jelentés szerint négy családi házban és egy többszintes épületben tűz ütött ki.

Részben megszűnt az áramszolgáltatás a Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rihben, a jelentős ukrán iparváros energetikai létesítményeit ért orosz dróncsapások következtében, emellett öt többszintes lakóépület is megrongálódott - tette közzé Olekszandr Vilkul, a helyi védelmi tanács elnöke a közösségi médiában. A kórházak egy részében és a vízművek telephelyein generátorok szolgáltatnak áramot, azonban egyelőre több városrészben szünetel a távfűtés.

(MTI)

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Bejelentették: megindulnak a szlovák Gorillák Ukrajnába

Három leselejtezett, kétáramnemű szlovák "Gorilla" villanymozdonyt kap az Ukrán Vasutak, amelyeket a Csap és Ungvár közötti normál nyomtávú vonalon, a jövőben pedig akár a magyarországi hálózaton is bevethetnek - közölte az IHO.

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Bejelentették: megindulnak a szlovák Gorillák Ukrajnába
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Orosz jelentés

A moszkvai védelmi minisztérium szerint este nyolctól reggel nyolcig az orosz légvédelem 627 repülőgép típusú, pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 23 régió és az Azovi-tenger felett.

Az Ukrajnával határos Belgorod megye légterében 155 különböző típusú ukrán drónt semlegesítettek az elmúlt nap folyamán. Sebekino város körzetében egy nő sérüléseket szenvedett.

A Szmolenszk megyei Jarcevóban két ember halálát okozták "drónroncsok", amelyek egy lakóházba csapódtak be. A régió légterében 37 ukrán drónt lőttek le az éjszaka folyamán. Az elcsatolt Donyeckben öt autóbusz és öt teherautó semmisült meg.

(MTI)

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A NATO több államában óvóhelyekre küldték a lakosságot és riasztották a vadászgépeket: súlyos támadás érte az orosz kikötőt

Drónok miatt riasztották a NATO vadászgépeit és óvóhelyre küldték a lakosságot a balti államokban szerda reggel, miközben súlyos csapások érték Oroszország északnyugati részét és több ukrán várost is. A Leningrádi terület felett legalább 150 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem, a támadásokban lángra kapott Oroszország egyik legfontosabb balti-tengeri kikötője - írja a Reuters.

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A NATO több államában óvóhelyekre küldték a lakosságot és riasztották a vadászgépeket: súlyos támadás érte az orosz kikötőt
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Lehullott a lepel a titkos csatornáról Kijevben: többet ártott, mint amennyit használt Zelenszkij jobbkeze?

Többet ártott, mint amennyit használt az a háttércsatorna, amelyet Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője tartott fenn Donald Trump nemrég lemondott kabinetfőnökével, Susie Wilesszal – derült ki a Kyiv Independent tényfeltáró cikkéből. A két tanácsadó közötti közvetlen kommunikáció komoly félreértésekhez vezetett, és érdemben rontotta Kijev, valamint a Fehér Ház viszonyát.

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Lehullott a lepel a titkos csatornáról Kijevben: többet ártott, mint amennyit használt Zelenszkij jobbkeze?
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Ukrán jelentés

Az ukrán légierő parancsnokságának közleménye szerint az orosz erők az éjszaka folyamán egy H–59/69 típusú irányított levegő-föld rakétát lőttek ki a Fekete-tenger térségéből, emellett összesen 163 csapásmérő és csalidrónt vetettek be. Az ukrán légvédelem ezek közül 144 drónt semmisített meg mára virradóra. 

17 helyszínen regisztráltak találatot, további hét területen pedig a lelőtt eszközök lehulló roncsai okoztak károkat.

Harkiv Szaltivszkij kerületében egy éjszakai rakétacsapás következtében egy ember megsebesült. Krivij Rih városát szintén súlyos dróntámadás érte, amelynek nyomán több lakóépület, iskola és óvoda megrongálódott, a település egyes részein pedig megszűnt az áram- és a távhőszolgáltatás.

(Ukrinform)

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Volodimir Zelenszkij égető határidőt szabott Európának: nincs sok idő a döntésre

Európának november végéig meg kell jelölnie, hogy ki képviseli az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint. Úgy véli, a döntést ideális esetben a november 19-i berlini csúcstalálkozón kellene meghozni, ahol a kontinens vezetői a jövő évi támogatásokról is egyeztetnek - írja az Ukrinform.

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Volodimir Zelenszkij égető határidőt szabott Európának: nincs sok idő a döntésre
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