Nagyszabású hadifogolycseréről állapodott meg Oroszország és Ukrajna - jelentette be Vlagyimir Megyinszkij orosz küldöttségvezető szerdán Abu-Dzabiban, a háromoldalú ukrajnai rendezési tárgyalások lezárása nyomán tartott sajtótájékoztatóján. A tervezett fogolycsere részleteiről későbbre ígért tájékoztatást.

Az ukrán tárgyalódelegáció egyik vezetője szerint az abu-dzabi találkozó lendületet adott a folyamatnak, így még az év vége előtt megszülethet a megoldás.

A Reuters tudósítása szerint David Arahamija – aki Volodimir Zelenszkij szoros szövetségese és az elnök parlamenti frakciójának vezetője – ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a háromoldalú formátum helyett szélesebb körű tárgyalásokra lenne szükség, amelyeken Európának is képviseltetnie kellene magát.

A politikus az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint az eddigi egyik legnehezebb tárgyalási fordulónak nevezte a most tartott megbeszéléseket.

Úgy gondolom, hogy az oroszok nagyon-nagyon szigorú utasításokkal érkeztek, és nehéz volt enyhíteni a vita hangnemét. Az azonban, ahogyan az amerikai képviselők a mindkét ország háború utáni helyzetének szemszögéből strukturálták a tárgyalásokat, véleményem szerint megnyitotta a párbeszédet, és produktívabb munkába kezdtünk

- jelentette ki az amerikai és az ukrán küldöttségnek a tárgyalásokat követő közös sajtótájékoztatóján.

Fogolycsere

A diplomáciai egyeztetések legkonkrétabb eredményeként Oroszország és Ukrajna megállapodott egy újabb nagyszabású fogolycseréről.

Alekszandr Zorin orosz altábornagy tájékoztatása szerint a következő két-három hétben megvalósuló csere keretében mindkét oldalról több mint ezer hadifogoly térhet haza. Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is egy ezer-ezer, esetleg 1500-1500 fős fogolycserét helyezett kilátásba.

Vlagyimir Megyinszkij orosz elnöki tanácsadó a tárgyalások légkörét jószándékúnak és gyakorlatiasnak minősítette, helyesnek nevezte a konfliktus lezárását követően létrehozandó európai biztonsági rendszer kérdésének felvetését. Mint mondta, a konfliktus rávilágított arra, hogy a jelenlegi rendszer nem működik megfelelően. Elmondása szerint az amerikai féllel bizonyos pontokban sikerült közös nevezőre jutniuk, más kérdésekben viszont maradtak nézeteltérések, így a párbeszéd folytatódni fog.

Megyinszkij bejelentette, hogy az orosz fél nem tárgyalt az Európai Unió képviselőivel Abu-Dzabiban. Nem igazán értjük, milyen minőségben tartózkodnak itt. A tárgyalások a korábbi jóváhagyás értelmében háromoldalú jellegűek

- mondta. Megyinszkij szerint Moszkva kész lenne megfontolni az európaiak konkrét javaslatait, ha kapna ilyeneket, eddig azonban nem érkezett békekezdeményezés az európai országoktól.

"Ami egy sor európai ország vezetésének álláspontját illeti: ők lényegében az ukrán nép csoportos félrevezetésével foglalkoznak. Finanszírozzák és fegyverrel látják el az egyik harcoló felet, miközben lényegében hozzájárulnak a békés lakosság tömeges pusztulásához. Ezért nem igazán értjük, miről lehetne velük tárgyalni" - vélekedettt az orosz küldöttség vezetője.

Az amerikaiak Moszkvába utaznak

Megyinszkij háláját fejezte ki Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai közvetítőknek, akiket példaként állított az európaiak elé a béke elérése iránti elkötelezettség terén.

Az európai országok akkor válhatnak az ukrajnai béketárgyalások résztvevőivé, amikor felébred bennük a lelkiismeret

- fogalmazott Megyinszkij. Hozzátette, az európai politikusok tanulhatnának az amerikai küldöttektől a józan ész, a realizmus és a békevágy terén. Megyinszkij szavaival némileg ellentétes, hogy

a Kreml szerdai közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nyitott a kapcsolatfelvételre az Európai Unióval, beleértve Friedrich Merz német kancellárt is.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a tárgyalások során szóba került-e a területi kérdés, kijelentette:

Minden talpalatnyi földünk visszatér Oroszországhoz. Így vagy úgy.

Mint mondta, a tárgyalási folyamat konkrét részleteit az orosz fél nem hozza nyilvánosságra, amíg végleges megállapodásokra nem jutnak.

Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes, az orosz küldöttség tagja azt hangoztatta, hogy "elvileg van alapja a további munkának".

Jared Kushner, az amerikai elnök veje és megbízottja Abu-Dzabiban bejelentette, hogy

csütörtökön Moszkvába, majd onnan Kijeve utazik, hogy tárgyaljon a két ország államfőjével.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója megerősítette, hogy Putyin hamarosan fogadja Kushnert.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerdai értesülései szerint Kushner mellett Steve Witkoff is az orosz fővárosba veheti az irányt, ám a látogatás pontos időpontjáról és céljáról egyelőre nem közöltek részleteket.

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