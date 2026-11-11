Megbénult Európa egyik legnagyobb gazdasága: országos munkabeszüntetést hirdettek

Utcai megmozdulásokkal, összetűzésekkel vette kezdetét szerdán Spanyolországban az egynapos országos sztrájk, amellyel magasabb béreket, megfizethető lakhatást, valamint az áremelkedés elleni intézkedéseket követelnek.

Éjfél óta sztrájkőrségek járják a nagyvárosok utcáit, transzparenseken, szórólapokon hívják fel a figyelmet a követelésekre, és hangosbemondón keresztül buzdítanak részvételre.

Hajnalban a madridi nagybani piac, valamint a közlekedési vállalat egyik kocsiszínjének bejáratánál a tüntetők többszáz fős csoportja megpróbálta eltorlaszolni a bejáratot, hogy megakadályozza a járművek távozását.

A rendőrség beavatkozása összetűzésekhez vezetett, gumibottal és paprikaspray-vel oszlatták fel a tömeget.

Többen megsérültek, a sztrájkőrség egyik tagját őrizetbe vették - közölte a Munkásbizottságok (CCOO) szakszervezet az X közösségi oldalon.

Pepe Álvarez, a Spanyol Munkások Általános Szövetsége (UGT) főtitkára szerint a rendőrség akadályozta az alkotmányos sztrájkjogot azzal, hogy körbezárta a sztrájkőrséget a nagybani piacnál.

Ma, november 11-én az ország a lakhatás, a tisztességes bérek és a minőségi közszolgáltatások mellett emel szót, ha tetszik, ha nem

- hangsúlyozta.

A sztrájk első óráiban Spanyolország számos pontján gyűlt össze tömeg ipari parkok, gyárak, nagybani piacok, kikötők, szemétszállító vállalatok bejáratánál. Kora reggel közúti forgalomlassító akciók is kezdődtek. Katalóniában tüntetők molinókkal vonultak az utakra, és volt, ahol felgyújtott gumikkal zárták el a forgalmat.

A szakszervezetek a gazdaság minden ágazatában, a köz- és a magánszférában egyaránt csatlakozásra szólítottak fel több mint 19 millió spanyolországi munkavállalót. Az akció első hat óráját követően arról számoltak be, hogy jelentős a részvétel a stratégiai ágazatokban.

Becslésük szerint az autóiparban a sztrájk követése elérte a 90 százalékot, olyan nagyvállalatok üzemeiben, mint a Volkswagen és a SEAT teljesen leállt a termelés.

A húsiparban 85 százalékos, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásoknál 82 százalékos,

az energiaágazatban 75 százalékos volt a részvételi arány.

A szociális és egészségügyi szolgáltatások területén a kötelező minimumszolgáltatások mellett 38 százalékos sztrájkkövetésről számoltak be.

A szakszervezetek késő délutánra tüntetéseket tartanak országszerte, amelyekre tömegeket várnak a nagyvárosokban.

Spanyolországban utoljára 14 éve volt országos sztrájk.

Az akciót azután hirdették meg, hogy szeptember végén hetekig tartó tüntetések kezdődtek országszerte egy 87 éves madridi asszony, Maricarmen kilakoltatását követően. Az idős nő 70 évig élt ugyanabban a bérlakásban, de a tulajdonosváltás után nem tudta fizetni a több mint duplájára emelt lakbért. Kilakoltatását követően kórházba került, ahol néhány hét múlva meghalt, pedig a társadalmi felháborodás hatására ügyvédei megegyeztek a bérlakást tulajdonló céggel visszaköltözése feltételeiről.

A sztrájkkövetelések közt szerepel, hogy a hatóságok lépjenek fel az ingatlanspekuláció ellen, és segítsék elő a lakhatáshoz hozzáférést különösen a fiatalok és az alacsony jövedelmű családok számára, valamint a vállalati kollektív szerződésekbe építsenek be bérkorrekciós záradékokat, amelyek lehetővé teszik a fizetések automatikus kiigazítását az árak emelkedése esetén. További intézkedéseket sürgetnek, amelyek megfékezik az alapvető áruk és szolgáltatások drágulását, és szorgalmazzák a közszolgáltatások színvonalának javítását is.

A szakszervezetek elismerték a sztrájk szokatlan jellengét, mivel középpontjában a lakhatási válság áll, de szerintük jogszerűségét biztosítja, hogy a követelések munkavállalói kérdésekre, például béremelésre is vonatkoznak.

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