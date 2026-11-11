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Meghosszabbíthatja a kormány a moratóriumot: tovább maradhat az Airbnb-tiltás
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Meghosszabbíthatja a kormány a moratóriumot: tovább maradhat az Airbnb-tiltás

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A magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek budapesti nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium végét 2026. december 31-ről 2027. március 31-re tolnák ki egy frissen megjelent törvényjavaslat szerint. A lépés technikai hosszabbítás, és arra enged következtetni, hogy a fővárosi rövid távú lakáskiadás szabályozása továbbra sem állt össze egységes rendszerré. Terézváros már a teljes tiltásig ment, több kerület saját korlátozásokon dolgozik, közben a lakhatási, turisztikai és adóbevételi szempontok egyre látványosabban ütköznek.

A hatályos kereskedelmi törvény szerint Budapesten 2026. december 31-ig nem vehető nyilvántartásba új magánszálláshely és új egyéb szálláshely, és ugyaneddig a már nyilvántartott ilyen szálláshelyeknél a szolgáltató személyében bekövetkező változás sem jegyezhető be. A most jelzett módosítás lényege az lenne, hogy

a budapesti befagyasztás 2027. március 31-ig maradjon életben.

Ha a javaslat átmegy, 2027. január 1-jén nem nyílna újra automatikusan a piac: továbbra sem lehetne új Airbnb-típusú magánszálláshelyet vagy egyéb szálláshelyet bejegyeztetni Budapesten, és az üzemeltetőváltásoknál is fennmaradna a korlát. A már működő, szabályosan bejegyzett szálláshelyeknél viszont továbbra is a kerületi szabályok döntenék el, hogy ténylegesen hány napra – vagy egyáltalán hány napra – adhatók ki.

A moratórium eredeti célja az volt, hogy időt adjon a piac újraszabályozására. Csakhogy Budapesten inkább kerületenként széttartó szabályozási térkép alakult ki. A VI. kerületben, Terézvárosban 2026. január 1-jétől nulla napban határozták meg a magán- és egyéb szálláshelyeken szálláshely-szolgáltatásra felhasználható napok számát, vagyis gyakorlatilag betiltották az Airbnb-típusú rövid távú lakáskiadást. A Kúria döntése után a tiltás jogszerűen hatályba léphetett, ami a belvárosi lakáspiacon is átrendeződést indított el.

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A terézvárosi döntés dominóhatást váltott ki: már korábban felmerült, hogy más belső kerületek is szigorítanának, a szomszédos kerületek polgármesterei is napirendre vették a rövid távú lakáskiadás kérdését. Józsefvárosban később olyan koncepció kapott támogatást, amely kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten is korlátozná az Airbnb-szállások arányát; a VIII. kerületben 3,5 százalékos kerületi korlát, a Palotanegyedben és a Corvin negyedben pedig ennél szigorúbb szabályozás került napirendre.

Eközben a Főváros oldaláról egy másik logika látszik: nem pusztán kerületi tiltásokra, hanem fővárosi szintű, területileg differenciált, lakhatási és turisztikai célokat egyszerre kezelő szabályozásra lenne szükség. Egy fővárosi előterjesztés szerint a jelenlegi rendszer nem egységes stratégia, hanem ad hoc kerületi döntések mentén alakítja Budapest magánszálláshely-piacát, miközben a rövid távú lakáskiadás egyszerre lakhatási, turisztikai, közteherviselési és városüzemeltetési kérdés.

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