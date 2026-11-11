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Megszellőztették, mi Kijev célja a béketárgyaláson – Ismét asztalhoz ült Ukrajna és Oroszország
Globál

Megszellőztették, mi Kijev célja a béketárgyaláson – Ismét asztalhoz ült Ukrajna és Oroszország

MTI
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Folytatódtak szerdán Abu-Dzabiban az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások Kijev és Moszkva között a több mint négy éve tartó háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítések keretében - közölte az ukrán delegáció vezetője.

Megkezdjük a tárgyalások második napját

- írta Rusztem Umerov a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a nap "háromoldalú találkozóval kezdődik az Egyesült Államokkal és Oroszországgal. Ezt követően különmegbeszélést tartunk európai partnereinkkel."

Kijev egyebek között azt szeretné elérni, hogy az ellenségeskedés az európai biztonsági rendszer jövőjéről szóló bármilyen tárgyalás megkezdése fejeződjön be

- közölte az AFP francia hírügynökséggel a tárgyalásokon részt vevő ukrán delegáció egyik tagja.

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Mi azt mondjuk, hogy a jövőbeli biztonsági rendszerről akkor kell tárgyalni, ha a harcok véget értek, és az Ukrajna számára szükséges biztonsági garanciák már érvényben vannak, míg az oroszok éppen az ellenkezőjét állítják

- fogalmazott a névtelenséget kérő forrás.

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