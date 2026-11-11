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Megszólalt a befolyásos republikánus vezető: nincs mese, Trump kulcsembere mindenképp bukni fog
Globál

Megszólalt a befolyásos republikánus vezető: nincs mese, Trump kulcsembere mindenképp bukni fog

Portfolio
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Ted Cruz texasi republikánus szenátor szerint Pete Hegseth védelmi miniszter nem fogja kitölteni a hivatali idejét Donald Trump második elnöki ciklusában. Bár a képviselőház a héten elhárította a tárcavezető azonnali elmozdítására irányuló kísérletet, a szenátor úgy véli, Hegsethnek a ciklus második felében mindenképpen távoznia kell majd a Pentagon éléről - jelentette a The Hill.

Cruz a saját podcastjének hétfői adásában fejtette ki, hogy meglátása szerint

a miniszter vagy önként mond le, vagy maga Trump elnök fogja meneszteni.

Ha azonban egyik sem következik be, a szenátor rendkívül valószínűnek, sőt szinte biztosnak tartja, hogy a képviselőház alkotmányos vádeljárást (impeachment) indít ellene, mivel az ehhez szükséges egyszerű többség láthatóan adott.

A politikus arra számít, hogy amennyiben a demokraták januártól többséget szereznek a kongresszus mindkét házában, azonnal lépni fognak az ügyben.

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Röviddel Cruz nyilatkozata után a képviselőházi republikánusok sikeresen lesöpörték az asztalról a Hegseth elleni vádemelési kezdeményezést. A nyolc vádpontból álló indítványt egy másik republikánus, a Kentucky állambeli Thomas Massie nyújtotta be újra hétfőn. A képviselőház azonban kedden 211–204 arányban úgy döntött, hogy bizottsági szakaszba utalja a határozatot, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi kongresszusban elbukott a miniszter elmozdítására irányuló törekvés.

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Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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