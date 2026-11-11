Nukleáris háborútól tart az európai atomhatalom Oroszország ellen – Tiszta vizet öntenének a pohárba

Németország – az Egyesült Királysággal, Lengyelországgal, valamint az északi és balti államokkal együtt – bővíti nagy hatótávolságú fegyverarzenálját a Moszkvával szembeni elrettentés részeként.

Berlin olyan földi indítású rakétákat szerez be és fejleszt, amelyek hatótávolsága 500-tól akár több mint 2000 kilométerig terjed, így képesek mélyen Oroszország területén lévő célpontokat is eltalálni.

A fegyverkezés reakció az ukrajnai háborúra, valamint arra, hogy Donald Trump alatt bizonytalanná vált az Egyesült Államok európai biztonság iránti elkötelezettsége.

Miután Emmanuel Macron francia elnök márciusban felvetette, hogy kiterjesztenék a francia nukleáris védőernyőt más európai országokra is, Párizs több szövetségesével is tárgyalásokba kezdett, ám kiemelten kezelik Németországot, amely 2030 végéig öt év alatt 780 milliárd eurót költ védelemre.

Egy francia tisztviselő attól tart, hogy egy orosz célpont elleni hagyományos támadásra Moszkva akár "nukleáris választ" is adhat. Mint mondta,

ha az oroszok nem a megfelelő jelzést kapják, öntudatlanul is eljuthatnak a nukleáris küszöbhöz.

A francia tisztviselők attól tartanak, hogy a kiterjesztett elrettentés elve miatt Moszkva Párizst is felelősségre vonná a partnerei által végrehajtott csapásokért. "Ha meghívsz valakit a házadba, te vagy a felelős, ha felgyújtja azt" - írta le a helyzetet egy tisztviselő.

Francia részről úgy látják, hogy atomhatalomként nekik már megvan a kialakult, íratlan szabályrendszerük az ilyen helyzetek kezelésére, amivel Berlin nem rendelkezik.

Egy világos és nyilvános doktrína azonban elejét vehetné annak, hogy az orosz vezetés félreértsen egy hagyományos fegyverrel végrehajtott támadást, és atomcsapással válaszoljon.

A Financial Times azt írja, a németek hangsúlyozták, hogy teljes mértékben egyetértenek a közös doktrína és az eszkalációs lépcsőfokok pontos meghatározásának szükségességével, sőt, három évvel ezelőtt éppen ők kezdeményezték a hagyományos elrettentő képességek megerősítéséről szóló vitát. Egy magas rangú német tisztviselő szerint a hivatalos egyeztetéseket eddig maga a francia belső stratégiai vita lassította, de a tárgyalások most új lendületet kaptak.

Az egyik lehetséges eredmény egy közös német–francia–brit nyilatkozat lehet, amely rögzíti a három ország egységes megközelítését.

A NATO másik európai atomhatalma, az Egyesült Királyság üdvözli a német stratégiai kultúra gyors átalakulását. London és Berlin egy 2024-es kétoldalú védelmi megállapodás keretében közösen fejleszt egy több mint 2000 kilométeres hatótávolságú fegyverrendszert, és a német védelmi minisztérium megerősítette, hogy vizsgálják Franciaország bevonásának lehetőségét is. Egy brit tisztviselő szerint a mélységi precíziós csapások célja kizárólag az ellenség hadviselési képességeinek megbénítása – beleértve a parancsnoki központokat, a logisztikai csomópontokat, a lőszerraktárakat és a fegyvergyárakat –, nem pedig kormányzati épületek vagy nukleáris létesítmények támadása.

A brit lap szerint a nagy hatótávolságú fegyverek körüli vita jól mutatja,

milyen feszültségeket fed fel az amerikaiak visszahúzódása, illetve az, hogy Németország a második világháború után kialakult szerepével szakítva vezető pozíciót vesz fel Európa védelmében.

Ingo Gerhartz német tábornok, a NATO közép-európai és keleti szárnyának védelméért felelős parancsnoka a múlt heti Berlini Biztonsági Konferencián kiemelte, hogy az ilyen csapásmérő képességeket a szövetség közös politikájába kell ágyazni, mivel Oroszország bármelyik tagállam lépését az egész NATO-nak fogja betudni.

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