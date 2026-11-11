Olyat lépett Amerika, ami teljesen kiborította Iránt - Az ENSZ-től könyörög segítségért Teherán

Az amerikai hadsereg a múlt héten közölte, hogy akár

húszmillió dollárt, valamint letelepedési lehetőséget kínál azoknak, akik érdemi információval szolgálnak az iráni nukleáris program létesítményeiről, eszközeiről és az abban részt vevő szakemberekről.

A washingtoni bejelentésre reagálva Abbász Aragcsi hivatalos levelet küldött az ENSZ főtitkárának, a Biztonsági Tanácsnak, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatójának.

A tárcavezető a dokumentumban arra szólította fel a nemzetközi szervezetek vezetőit, hogy nyíltan és egyértelműen ítéljék el a "visszataszító" amerikai vérdíjat.

Aragcsi a levélben ismét megerősítette Teherán hivatalos álláspontját, amely szerint az ország atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál.

Az iráni atomprogram leszerelése az Irán elleni amerikai támadás egyik fő célja.

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