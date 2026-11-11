Óriási a baj Kijevben: sötétségbe borul az ukrán főváros

A döntést a Kijevi Városi Állami Közigazgatás veszélyhelyzeti munkálatokért felelős vezetője hozta meg, a végrehajtásért pedig a Kijivmiszkszvitlo önkormányzati vállalat felel.

A közlemény szerint a lépésre azért volt szükség, hogy a szűkös kapacitások mellett elsőbbséget biztosítsanak a kritikus városi infrastruktúra áramellátásának.

A teljes lekapcsolás a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és parkok világítását érinti.

A szigorú intézkedés alól mindössze azok a közvilágítási elosztószekrények mentesülnek, amelyek riasztórendszereket is ellátnak árammal. Ezeken a pontokon a világítást csak akkor kapcsolják fel, amikor az adott területen egyébként is van áramszolgáltatás, a lámpák azonban ilyenkor is legfeljebb az áramellátás helyreállásától számított este tíz óráig éghetnek.

Az ellátási nehézségek kezelésével párhuzamosan a lakossági tájékoztatást is igyekeznek javítani az ukrán fővárosban. A helyi áramszolgáltató, a DTEK Kijevi Elektromos Hálózatok együttműködést indított a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattal, így a kijevi lakosok már közvetlenül telefonon is naprakész információkat kérhetnek a szolgáltatás aktuális állapotáról.

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