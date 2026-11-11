5°C borult, párás
Budapest
  • Megjelenítés
Óriási a baj Kijevben: sötétségbe borul az ukrán főváros
Globál

Óriási a baj Kijevben: sötétségbe borul az ukrán főváros

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Áramhiány miatt ideiglenesen lekapcsolják a közvilágítást Kijevben, hogy ezzel is biztosítsák a legfontosabb városi létesítmények folyamatos energiaellátását. A korlátozás alól csupán a riasztórendszereket is tápláló hálózati elemek jelentenek kivételt, ám ezek is csak korlátozott ideig működnek majd - számolt be az EPravda.

A döntést a Kijevi Városi Állami Közigazgatás veszélyhelyzeti munkálatokért felelős vezetője hozta meg, a végrehajtásért pedig a Kijivmiszkszvitlo önkormányzati vállalat felel.

A közlemény szerint a lépésre azért volt szükség, hogy a szűkös kapacitások mellett elsőbbséget biztosítsanak a kritikus városi infrastruktúra áramellátásának.

A teljes lekapcsolás a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és parkok világítását érinti.

A szigorú intézkedés alól mindössze azok a közvilágítási elosztószekrények mentesülnek, amelyek riasztórendszereket is ellátnak árammal. Ezeken a pontokon a világítást csak akkor kapcsolják fel, amikor az adott területen egyébként is van áramszolgáltatás, a lámpák azonban ilyenkor is legfeljebb az áramellátás helyreállásától számított este tíz óráig éghetnek.

Még több Globál

Lezárult a béketárgyalás Kijev és Moszkva között, riadót fújtak a NATO keleti szárnyán - Háborús híreink szerdán

Vlagyimir Putyin: közelebb kerültünk a háború lezárásához

Megindultak a vadászgépek és a hadihajók: súlyos lépésre szánta el magát a katonai hatalom

Az ellátási nehézségek kezelésével párhuzamosan a lakossági tájékoztatást is igyekeznek javítani az ukrán fővárosban. A helyi áramszolgáltató, a DTEK Kijevi Elektromos Hálózatok együttműködést indított a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattal, így a kijevi lakosok már közvetlenül telefonon is naprakész információkat kérhetnek a szolgáltatás aktuális állapotáról.

Kapcsolódó cikkünk

Lezárult a béketárgyalás Kijev és Moszkva között, riadót fújtak a NATO keleti szárnyán - Háborús híreink szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Financial Intermediation Conference 2026

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Eléri Magyarországot a Charles ciklon: hatalmas zuhé érkezik
Lezárult a béketárgyalás Kijev és Moszkva között, riadót fújtak a NATO keleti szárnyán - Háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility