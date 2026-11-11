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Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán
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Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán

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Drónok miatt riasztották a NATO vadászgépeit és óvóhelyre küldték a lakosságot a balti államokban szerda reggel, miközben súlyos csapások érték Oroszország északnyugati részét és több ukrán várost is. A Leningrádi terület felett legalább 150 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem, a támadások tüzet és transzformátor-vészleállást okoztak Oroszország második legnagyobb kikötőjében, Uszty-Lugában. Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője a Kyiv Independent szerint "aggasztó" informális kommunikációs csatornát tartott fenn Donald Trump amerikai elnök korábbi kabinetfőnökével, Susie Wiles-zal, ami többet ártott, mint használt az ukrán-amerikai kapcsolatoknak. Ma folytatódnak Abu-Dzabiban az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.
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Orosz jelentés

A moszkvai védelmi minisztérium szerint este nyolctól reggel nyolcig az orosz légvédelem 627 repülőgép típusú, pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 23 régió és az Azovi-tenger felett.

Az Ukrajnával határos Belgorod megye légterében 155 különböző típusú ukrán drónt semlegesítettek az elmúlt nap folyamán. Sebekino város körzetében egy nő sérüléseket szenvedett.

A Szmolenszk megyei Jarcevóban két ember halálát okozták "drónroncsok", amelyek egy lakóházba csapódtak be. A régió légterében 37 ukrán drónt lőttek le az éjszaka folyamán. Az elcsatolt Donyeckben öt autóbusz és öt teherautó semmisült meg.

(MTI)

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A NATO több államában óvóhelyekre küldték a lakosságot és riasztották a vadászgépeket: súlyos támadás érte az orosz kikötőt

Drónok miatt riasztották a NATO vadászgépeit és óvóhelyre küldték a lakosságot a balti államokban szerda reggel, miközben súlyos csapások érték Oroszország északnyugati részét és több ukrán várost is. A Leningrádi terület felett legalább 150 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem, a támadásokban lángra kapott Oroszország egyik legfontosabb balti-tengeri kikötője - írja a Reuters.

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A NATO több államában óvóhelyekre küldték a lakosságot és riasztották a vadászgépeket: súlyos támadás érte az orosz kikötőt
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Lehullott a lepel a titkos csatornáról Kijevben: többet ártott, mint amennyit használt Zelenszkij jobbkeze?

Többet ártott, mint amennyit használt az a háttércsatorna, amelyet Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője tartott fenn Donald Trump nemrég lemondott kabinetfőnökével, Susie Wilesszal – derült ki a Kyiv Independent tényfeltáró cikkéből. A két tanácsadó közötti közvetlen kommunikáció komoly félreértésekhez vezetett, és érdemben rontotta Kijev, valamint a Fehér Ház viszonyát.

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Lehullott a lepel a titkos csatornáról Kijevben: többet ártott, mint amennyit használt Zelenszkij jobbkeze?
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Ukrán jelentés

Az ukrán légierő parancsnokságának közleménye szerint az orosz erők az éjszaka folyamán egy H–59/69 típusú irányított levegő-föld rakétát lőttek ki a Fekete-tenger térségéből, emellett összesen 163 csapásmérő és csalidrónt vetettek be. Az ukrán légvédelem ezek közül 144 drónt semmisített meg mára virradóra. 

17 helyszínen regisztráltak találatot, további hét területen pedig a lelőtt eszközök lehulló roncsai okoztak károkat.

Harkiv Szaltivszkij kerületében egy éjszakai rakétacsapás következtében egy ember megsebesült. Krivij Rih városát szintén súlyos dróntámadás érte, amelynek nyomán több lakóépület, iskola és óvoda megrongálódott, a település egyes részein pedig megszűnt az áram- és a távhőszolgáltatás.

(Ukrinform)

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Volodimir Zelenszkij égető határidőt szabott Európának: nincs sok idő a döntésre

Európának november végéig meg kell jelölnie, hogy ki képviseli az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint. Úgy véli, a döntést ideális esetben a november 19-i berlini csúcstalálkozón kellene meghozni, ahol a kontinens vezetői a jövő évi támogatásokról is egyeztetnek - írja az Ukrinform.

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Volodimir Zelenszkij égető határidőt szabott Európának: nincs sok idő a döntésre
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