A moszkvai védelmi minisztérium szerint este nyolctól reggel nyolcig az orosz légvédelem 627 repülőgép típusú, pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 23 régió és az Azovi-tenger felett.

Az Ukrajnával határos Belgorod megye légterében 155 különböző típusú ukrán drónt semlegesítettek az elmúlt nap folyamán. Sebekino város körzetében egy nő sérüléseket szenvedett.

A Szmolenszk megyei Jarcevóban két ember halálát okozták "drónroncsok", amelyek egy lakóházba csapódtak be. A régió légterében 37 ukrán drónt lőttek le az éjszaka folyamán. Az elcsatolt Donyeckben öt autóbusz és öt teherautó semmisült meg.

(MTI)